Встречаем День Победы: куда пойти и что посмотреть в Волгограде 9 мая









Свыше сотни разнообразных мероприятий пройдут в Волгограде 9 мая. Помимо военного парада и шествия «Бессмертный полк» в городе-герое подготовлены различные конкурсы, квесты, творческие встречи и тематические уроки, спортивные соревнования, пробег ретроавтомобилей и многое другое. «Высота 102» предлагает жителям и гостям города не пропустить важное, посмотреть самое интересное или выбрать то, что по душе.

День Победы, 9 мая

Основные праздничные мероприятия пройдут в Центральном районе:

- Парад войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона (площадь Павших борцов, вход ограничен)

Время проведения: с 10:00 до 10:45

- Праздничное мероприятие «Дорогами Победы» (верхняя терраса центральной набережной)

Время проведения: с 10:00 до 17:00

В рамках этого мероприятия пройдут историческая реконструкция «Вспоминая военные будни» - с 11:00 до 16:00;

Международный вокально-хореографический фестиваль «Дети мира – Великой Победе!» - с 14:00 до 17:00.

С 11:00 до 17:00 на верхней террасе центральной набережной:

- Выставка работ учащихся художественных отделений детских школ искусств «Салют Победы»;

- аллея оживших скульптур мемориала «Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане»;

- работа интерактивных площадок.

- Акция «Бессмертный полк»: колонна отправится от Дома Павлова и поднимется на Мамаев курган (точки входа – площадь Ленина и Мамаев курган).

Время проведения: с 12:00 до 14:00.

- Гала-концерт и церемония награждения победителей открытого дистанционного детско-юношеского фестиваля «Дорогами Победы» (сквер Пушкина).

Время проведения: 13:00

- Автопробег ретроавтомобилей (нижняя терраса центральной набережной).

Время проведения: 14:30.

- Показательные выступления участников авиагонок (центральная набережная).

Время проведения: 15:00.

- Праздничная программа «Великая Победа – гордость поколений» с участием творческих коллективов МУК «Волгоградконцерт», культурно-досуговых учреждений города, а также творческих коллективов национальных общественных объединений (нижняя терраса центральной набережной).

Время проведения: 16:00 – 19:00.

- Праздничный концерт, на котором выступит певица Валерия.

Время проведения: 19:00 – 22:00.

- Артиллерийский салют, праздничный фейерверк (нижняя терраса центральной набережной).

Время проведения: 22:00.













Музей-заповедник «Сталинградская битва» приглашает на следующие мероприятия:

- Патриотическая акция «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане

Время проведения:

20:00 – 20:15

21:00 – 21:15

21:45 – 22:00

- Акция «Георгиевская ленточка» у музея-панорамы «Сталинградская битва» (ул. Чуйкова, 47)

Время проведения: 12:00 – 14:00

- Кинопоказ хроникально-документальных фильмов о событиях Великой Отечественной войны (в музее-панорама «Сталинградская битва», ул. Чуйкова, 47)

Время проведения: 11:00 – 19:00

- Интерактивное мероприятие «Красная армия всех сильней» (Мемориально-исторический музей, ул. Гоголя. 10)

Время проведения: 11:00

- Кинопоказ «В кадре: Победный 45-й» (музей «Память», площадь Павших борцов, 2, во дворе здании ЦУМа, цокольный этаж)

Время проведения: 14:00 – 16:00

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) приглашает на следующие мероприятия:

с 12:00 до 20:00 — концертная программа на главной сцене;

с 12:00 — полевая кухня в зоне выставок;

с 20:00 до 22:00 — вечернее кино в зоне выставок;

в 22:15 — праздничный салют из 500 залпов.

Напоминаем, что 9 мая в Волгограде будет ограничено движение транспорта. Автобусы, скоростной трамвай и троллейбусы будут работать по специальному расписанию

Фото: «Высота 102», администрация Волгоградской области