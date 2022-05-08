Общество

Встречаем День Победы: куда пойти и что посмотреть в Волгограде 9 мая

Общество 08.05.2022 11:44
08.05.2022 11:44



Свыше сотни разнообразных мероприятий пройдут в Волгограде 9 мая. Помимо военного парада и шествия «Бессмертный полк» в городе-герое подготовлены различные конкурсы, квесты, творческие встречи и тематические уроки, спортивные соревнования, пробег ретроавтомобилей и многое другое. «Высота 102» предлагает жителям и гостям города не пропустить важное, посмотреть самое интересное или выбрать то, что по душе.
День Победы, 9 мая
Основные праздничные мероприятия пройдут в Центральном районе:
- Парад войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона (площадь Павших борцов, вход ограничен)
Время проведения: с 10:00 до 10:45
- Праздничное мероприятие «Дорогами Победы» (верхняя терраса центральной набережной)
Время проведения: с 10:00 до 17:00
В рамках этого мероприятия пройдут историческая реконструкция «Вспоминая военные будни» - с 11:00 до 16:00; 
Международный вокально-хореографический фестиваль «Дети мира – Великой Победе!» - с 14:00 до 17:00.
С 11:00 до 17:00 на верхней террасе центральной набережной:
- Выставка работ учащихся художественных отделений детских школ искусств «Салют Победы»;
- аллея оживших скульптур мемориала «Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане»;
- работа интерактивных площадок.
- Акция «Бессмертный полк»: колонна отправится от Дома Павлова и поднимется на Мамаев курган (точки входа – площадь Ленина и Мамаев курган).
Время проведения: с 12:00 до 14:00.
 - Гала-концерт и церемония награждения победителей открытого дистанционного детско-юношеского фестиваля «Дорогами Победы» (сквер Пушкина).
Время проведения: 13:00
- Автопробег ретроавтомобилей (нижняя терраса центральной набережной).
Время проведения: 14:30.
- Показательные выступления участников авиагонок (центральная набережная).
Время проведения: 15:00.
- Праздничная программа «Великая Победа – гордость поколений» с участием творческих коллективов МУК «Волгоградконцерт», культурно-досуговых учреждений города, а также творческих коллективов национальных общественных объединений (нижняя терраса центральной набережной).
Время проведения: 16:00 – 19:00.
- Праздничный концерт, на котором выступит певица Валерия. 
Время проведения: 19:00 – 22:00.
- Артиллерийский салют, праздничный фейерверк (нижняя терраса центральной набережной).
Время проведения: 22:00.



Музей-заповедник «Сталинградская битва» приглашает на следующие мероприятия:
- Патриотическая акция «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане
Время проведения: 
20:00 – 20:15
21:00 – 21:15
21:45 – 22:00
- Акция «Георгиевская ленточка» у музея-панорамы «Сталинградская битва» (ул. Чуйкова, 47)
Время проведения: 12:00 – 14:00
- Кинопоказ хроникально-документальных фильмов о событиях Великой Отечественной войны (в музее-панорама «Сталинградская битва», ул. Чуйкова, 47)
Время проведения: 11:00 – 19:00
- Интерактивное мероприятие «Красная армия всех сильней» (Мемориально-исторический музей, ул. Гоголя. 10)
Время проведения: 11:00
- Кинопоказ «В кадре: Победный 45-й» (музей «Память», площадь Павших борцов, 2, во дворе здании ЦУМа, цокольный этаж)
Время проведения: 14:00 – 16:00
Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) приглашает на следующие мероприятия:
с 12:00 до 20:00 — концертная программа на главной сцене;  
с 12:00 — полевая кухня в зоне выставок;  
с 20:00 до 22:00 — вечернее кино в зоне выставок;  
в 22:15 — праздничный салют из 500 залпов. 
Напоминаем, что 9 мая в Волгограде будет ограничено движение транспорта. Автобусы, скоростной трамвай и троллейбусы будут работать по специальному расписанию.
Фото: «Высота 102», администрация Волгоградской области

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