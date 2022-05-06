Общество

В Волгограде 9 мая общественный транспорт пустят по спецрасписанию: схемы движения

Общество 06.05.2022 15:45
06.05.2022 15:45



Городской общественный транспорт в Волгограде 9 мая  перейдет на особый режим работы. Движение будет осуществляться по специальному расписанию и схемам движения, подготовленным для каждого вида транспорта в зависимости от времени и места проведения праздничных мероприятий, сообщили в мэрии. 
Скоростной трамвай в День Победы до полуночи будет ходить с интервалом движения 3 минуты. В период с 10:00 до 14:30 вагоны не будут останавливаться на остановках «Мамаев курган» и «Стадион».
Движение автобусных маршрутов 9 мая скорректировано. Так, до 9:00 автобусы №№ 2, 6, 88, 89э и 21 будут работать в обычном режиме выходного дня. 
С 9:00 до 11:30, на время проведения военного парада, автобусы данных маршрутов проследуют к ж/д вокзалу через улицы им. Порт-Саида и Коммунистическую с приостановкой движения на период прохождения военной техники. 
Автобусный маршрут №2 будет работать без заезда на площадь Ленина, а маршруты №6 и №21 при движении с вокзала через улицу Порт-Саида и пр.Ленина сделают разворот на Аллее Героев для посадки пассажиров на остановке «Ул. Комсомольская».
Маршрут № 35 с ул.7-ой Гвардейской повернет на ул. Коммунистическую, затем проследует через ул.Глубокоовражную на конечную остановку к Детскому Центру без выезда на Набережную 62-ой Армии. 
На время шествия «Бессмертный полк» по проспекту Ленина работа троллейбусных маршрутов, следующих через эту часть города, будет временно изменена. Так, в целях обеспечения безопасности участников акции с 9:00 троллейбусы будут следовать без остановки на пл. Ленина.
С 10:00 до 14:00 при движении с северных районов троллейбусы маршрутов №№ 8а, 10а, 9 и 9а продолжат работу в измененных границах до остановки «Дворец Спорта».
С южной части города маршрут № 8а, обслуживаемый троллейбусами с возможностью автономного хода, будет следовать до остановки «Ул. Порт-Саида», в то время как маршрут № 9 будет разворачиваться у  остановки «Современник», где имеется соответствующее троллейбусное кольцо. Троллейбусы №10а при движении из Дзержинского района проследуют до остановки «Детский Центр», где развернутся для движения в обратном направлении до ост. «Ул. Землячки». Троллейбусный маршрут № 15а продолжит работу в своих обычных границах. 
После окончания артиллерийского салюта и праздничного фейерверка автобусные маршруты будут работать до 23:00. На маршруты №№2, 6, 21, 88 с отправлением от ост. «Железнодорожный вокзал» и №55 с отправлением от ост. «Детский центр» пустят дополнительные автобусы. 
Маршрут №65 заберет пассажиров на ближайших к Центральной набережной остановочных пунктах. 
9 мая временно будут скорректированы автобусные маршруты №3с, №98 и №31к. С 10:00 до 14:00 машины, обслуживающие маршрут № 3с будут проезжать по ул. Гагарина, Коммунистической, Хиросимы на 2-ую Продольную, далее по маршруту. Маршруты № 98 и 31к обеспечат перевозку пассажиров без заезда на Набережную им. 62-ой Армии, при этом маршрут № 98 с 10:00 до 13:30 будет следовать по ул. Гагарина и ул.Коммунистической.
После 22:00 в усиленном режиме будут работать троллейбусные направления, следующие через центр города, и трамвайные маршруты, отправляющиеся от ост. «Детский центр» в Дзержинский, Ворошиловский и Советский районы. 
Всего в праздничный день будет задействовано 207 единиц электротранспорта, в том числе 50 единиц на линии скоростного трамвая.
Жители и гости города также смогут воспользоваться и электричкой. По информации от РЖД, от остановочной платформы «Мамаев курган» в южном направлении электропоезда отправятся в 14:17, 15:37, 17:29, 18:27 и 19:17. В северном направлении от остановки «Мамаев курган» электропоезд отправится в 18:35.

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