Под Волгоградом губернатор Бочаров проехал на машине с буквой Z

Губернатор Волгоградской области проехался на УАЗе с символикой военной спецоперации. Андрей Бочаров опробовал технику с символом Z под Волгоградом.
Глава региона вместе с замминистра МВД России Александром Кравченко сегодня посетил места сражений времен Сталинградской битвы, где ведут раскопки полицейские отряды из Волгоградского и Ростовского регионов.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало об исторической реконструкции боев с участием воинов 10-й стрелковой дивизии войск НКВД в Волгограде. За происходящим наблюдали ветераны ВОВ, руководители силовых ведомств и глава региона.
Фото и видео: администрация Волгоградской области
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