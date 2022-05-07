Общество

7 мая на Мамаевом кургане в Волгограде запустят «Свет Великой Победы»

Общество 07.05.2022 08:15
07.05.2022 08:15


В Волгограде сегодня, 7 мая, на главной высоте России — Мамаевом кургане — запустят инсталляцию «Свет Великой Победы». В этом году изображение спроецируют на склон под монументом.

Как рассказали организаторы, в этом году проецировать изображение будут на дополнительную поверхность. В прошлые годы использовались экраны, теперь проекция будет осуществляться на единое полотно, что позволит получить целостное изображение. В прошлом году проблему  разрыва картинки решали при помощи VR-технологий непосредственно во время трансляции.

7 мая запланированы три показа в 21.00, 22.00 и 23.00. Все желающие смогут увидеть 15-минутную инсталляцию, в основе которой подвиг советского народа и массовый героизм солдат в годы Великой Отечественной войны.

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