Общество 04.05.2022 15:34
04.05.2022 15:34
Мультимедийное шоу «Свет Великой Победы» пройдет на Мамаевом кургане в Волгограде 7, 8 и 9 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, увидеть патриотическую акцию с видеопроекцией 3D на главную скульптуру монумента «Родина - мать зовет!» и подпорную стенку Мамаева кургана смогут увидеть все желающие.
Расписание акции:
7 мая – 8 мая
21:00-21.15
22:00-22.15
23:00-23:15
9 мая
20:00-20:15
21:00-21:15
21:45-22:00
Вход на территорию мемориального комплекса свободный.
Реклама
В Волгограде прокурор региона Костенко поздравил с 98-летием ветерана ВОВ04.05.2022 16:12
Общество 04.05.2022 16:12
На кладбище в Волгограде пьяный за рулем проехался по могилам04.05.2022 13:59
Общество 04.05.2022 13:59
Трибуны и алые флаги: смотрим на подготовку Волгограда к Дню Победы04.05.2022 13:34
Общество 04.05.2022 13:34
Нескучный субботник: волонтеры РУСАЛА благоустроили территорию центра «Вдохновение»04.05.2022 11:23
Общество 04.05.2022 11:23
«Леночка, привет!»: волгоградцев напугали «протухшим» фейком о холере в воде04.05.2022 11:18
Общество 04.05.2022 11:18
В Волгограде выберут лучший проект застройки бывшего тракторного завода04.05.2022 10:17
Общество 04.05.2022 10:17
Бочаров объявил о начале трехлетней программы по строительству и ремонту мостов04.05.2022 09:48
Общество 04.05.2022 09:48
Военные установили закрытые каналы связи в Волгоградской области04.05.2022 09:15
Общество 04.05.2022 09:15
В Волжском перекроют движение из-за репетиции парада04.05.2022 08:32
Общество 04.05.2022 08:32
В Волгограде детский сад и школа останутся без света 4 мая04.05.2022 07:53
Общество 04.05.2022 07:53
«Катались на автобусах»: в Волгограде нашли трех загулявших подростков из Волжского03.05.2022 20:08
Общество 03.05.2022 20:08
Жители Волгоградской области наполнили пруд купленной рыбой03.05.2022 19:31
Общество 03.05.2022 19:31
«Лучше прямо в Волгу»: волгоградцы сомневаются в переизбытке защитных сооружений03.05.2022 17:59
Общество 03.05.2022 17:59
Волгоградцы хотят для счастья 172 тысячи рублей в месяц03.05.2022 17:11
Общество 03.05.2022 17:11
В Волгоградской области облагородили озеро лотосов03.05.2022 16:19
Общество 03.05.2022 16:19
Реклама