Волгоградцев 9 мая в ЦПКиО ждут военные фильмы и 500 залпов салюта

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде на 9 мая запланирована насыщенная праздничная программа. Жителей и гостей города-героя ждут показы военных фильмов под открытым небом, большой концерт, полевая кухня и праздничный салют из 500 залпов.

— Для жителей Волгограда и гостей областной столицы мы приготовили большой салют — 500 залпов, — рассказал ИА «Высота 102» директор ООО «Парк» Андрей Еркин. — Самые эффектные — «Золотая хризантема» и «Пурпурный пион» — будут повторять формы этих цветков.

По словам Еркина, все технические работы по подготовке и проведению салюта доверены профессионалам. Подрядчик организовывал салюты на Мамаевом кургане и Центральной набережной. Техника разместится на склоне парка над Нулевой продольной.

Также волгоградцев ждет насыщенная концертная программа. Местные творческие коллективы покажут свои музыкальные и танцевальные номера. Откроется ярмарка мастеров, а с обеда начнет работу полевая кухня. Всех желающих накормят солдатской кашей.

Вечером запланированы киносеансы. Под открытом небом можно будет увидеть шедевры советского кинематографа: фильмы «Офицеры», «В бой идут одни старики» и «Они сражались за Родину». Красивым завершением дня станет грандиозный салют.

Публикуем расписание праздничных мероприятий:

с 12.00 до 20.00 — концертная программа на главной сцене

с 12.00 — полевая кухня в зоне выставок

с 20.00 до 22.00 — вечернее кино в зоне выставок

в 22.15 — праздничный салют

Фото: ООО «Парк»

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