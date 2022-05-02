Будет красиво: артиллерийский салют прогремит в Волгограде 9 мая









Сводные расчеты салютных дивизионов завершили тренировки праздничного салюта, который прогремит в Волгограде и еще 9 городах ЮВО в День Победы, 9 мая.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из артиллерийских орудий и салютных установок.

Салюты прогремят в 22:00 по московскому времени в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Каспийске, Симферополе и Новочеркасске.

Порядка 60 артиллерийских орудий, задействованных в организации праздничного мероприятия, произведут 30 орудийных залпов с интервалами в 30 секунд. Разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров.

Для производства артиллерийских залпов будут задействованы 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм орудия ЗИС-3, пусковые фейерверочные комплексы 2А65 и 2А85-4А, 105-мм фейерверочные установки ПФК «Радуга» и 125-мм фейерверочные установки ПФК «Радуга-М».

Программу празднования 9 мая в Волгограде смотрите здесь



