Общество

Будет красиво: артиллерийский салют прогремит в Волгограде 9 мая

Общество 02.05.2022 17:21
02.05.2022 17:21



Сводные расчеты салютных дивизионов завершили тренировки праздничного салюта, который прогремит в Волгограде и еще 9 городах ЮВО в День Победы, 9 мая. 
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из артиллерийских орудий и салютных установок.
Салюты прогремят в 22:00 по московскому времени в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Каспийске, Симферополе и Новочеркасске.
Порядка 60 артиллерийских орудий, задействованных в организации праздничного мероприятия, произведут 30 орудийных залпов с интервалами в 30 секунд. Разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров.
Для производства артиллерийских залпов будут задействованы 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм орудия ЗИС-3, пусковые фейерверочные комплексы 2А65 и 2А85-4А, 105-мм фейерверочные установки ПФК «Радуга» и 125-мм фейерверочные установки ПФК «Радуга-М».
Программу празднования 9 мая в Волгограде смотрите здесь.

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