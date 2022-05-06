Волгоградских дачников назвали одними из самых мастеровитых в России

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Общество 06.05.2022 10:33
06.05.2022 10:33
Вынужденно или по личной инициативе, но дачники Волгоградской области чаще других предпочитают самостоятельно мастерить на своих участках, не покупая готовых изделий. К выводу о том, что волгоградцы одни из самых мастеровитых в России, пришли аналитики Яндекс Маркета.
– Мы изучили поисковые запросы к Яндексу про дачу, сад и огород — и выяснили, что чаще всего ищут люди в интернете для обустройства загородных домов и участков, –объясняют авторы исследования. – Оказалось, что в запросах про дачу самые популярные уточнения — это «своими руками» и «купить». Это значит, что в одних случаях пользователи ищут для обустройства готовые товары в интернете — например, беседки и бассейны, а в других они спрашивают у Яндекса, как своими руками сделать ту же беседку или бассейн.
Среди российских городов-миллионников Волгоград занял 6 место по интересу жителей к самостоятельному обустройству загородных домов и участков.
– В Волгограде количество запросов к Яндексу про дачу с уточнением «своими руками» в 3,3 раза превышает число запросов со словом «купить». Лидерами по этому соотношению стали Уфа, Пермь и Омск. Самый низкий интерес к обустройству дачи собственными силами оказался в двух столицах: в Санкт-Петербурге запросов с уточнением «своими руками» в 1,4 раза больше, чем с пожеланием «купить», а в Москве их примерно поровну.
Рейтинг городов-миллионников по готовности жителей обустроить дачу своими руками
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