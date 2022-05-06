Общество

Волгоградских дачников назвали одними из самых мастеровитых в России

Общество 06.05.2022 10:33
06.05.2022 10:33


Вынужденно или по личной инициативе, но дачники Волгоградской области чаще других предпочитают самостоятельно мастерить на своих участках, не покупая готовых изделий. К выводу о том, что волгоградцы одни из самых мастеровитых в России, пришли аналитики Яндекс Маркета.  
 
– Мы изучили поисковые запросы к Яндексу про дачу, сад и огород — и выяснили, что чаще всего ищут люди в интернете для обустройства загородных домов и участков, –объясняют авторы исследования. – Оказалось, что в запросах про дачу самые популярные уточнения — это «своими руками» и «купить». Это значит, что в одних случаях пользователи ищут для обустройства готовые товары в интернете — например, беседки и бассейны, а в других они спрашивают у Яндекса, как своими руками сделать ту же беседку или бассейн.
 
Среди российских городов-миллионников Волгоград занял 6 место по интересу жителей к самостоятельному обустройству загородных домов и участков. 
– В Волгограде количество запросов к Яндексу про дачу с уточнением «своими руками» в 3,3 раза превышает число запросов со словом «купить». Лидерами по этому соотношению стали Уфа, Пермь и Омск. Самый низкий интерес к обустройству дачи собственными силами оказался в двух столицах: в Санкт-Петербурге запросов с уточнением «своими руками» в 1,4 раза больше, чем с пожеланием «купить», а в Москве их примерно поровну.
 
Рейтинг городов-миллионников по готовности жителей обустроить дачу своими руками
  1. Уфа
  2. Пермь
  3. Омск
  4. Казань
  5. Красноярск
  6. Волгоград
  7. Челябинск
  8. Самара
  9. Новосибирск
  10. Екатеринбург
  11. Воронеж
  12. Ростов-на-Дону
  13. Нижний Новгород
  14. Санкт-Петербург
  15. Москва

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