







Авария с участием двух юных водителей, у которых не было прав, произошла в Камышине. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, напротив дома №35 по улице Некрасова 18-летний водитель «Лады Приоры» не выдержал дистанцию и врезался в «Ладу Весту», которая двигалась впереди. Вторым автомобилем управлял 17-летний юноша.

У обоих водителей, как выяснилось, не было водительских удостоверений.

От удара «Ладу Весту» отбросило на тротуар, где автомобиль наехал на 23-летнего пешехода. В результате ДТП помощь также понадобилась и 17-летнему пассажиру «Лады Приора».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области