Происшествия

В Волгоградской области два юных водителя покалечили в ДТП пешехода и пассажира

Происшествия 05.05.2022 20:49
05.05.2022 20:49



Авария с участием двух юных водителей, у которых не было прав, произошла в Камышине. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, напротив дома №35 по улице Некрасова 18-летний водитель «Лады Приоры» не выдержал дистанцию и врезался в «Ладу Весту», которая двигалась впереди. Вторым автомобилем управлял 17-летний юноша. 
У обоих водителей, как выяснилось, не было водительских удостоверений. 
От удара «Ладу Весту» отбросило на тротуар, где автомобиль наехал на 23-летнего пешехода. В результате ДТП помощь также понадобилась и 17-летнему пассажиру «Лады Приора».
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Происшествия
05.05.2022 19:38
Происшествия 05.05.2022 19:38

0
Далее
Происшествия
05.05.2022 12:30
Происшествия 05.05.2022 12:30

0
Далее
Происшествия
05.05.2022 11:19
Происшествия 05.05.2022 11:19

0
Далее
Происшествия
05.05.2022 10:37
Происшествия 05.05.2022 10:37

0
Далее
Происшествия
05.05.2022 10:05
Происшествия 05.05.2022 10:05

0
Далее
Происшествия
05.05.2022 10:04
Происшествия 05.05.2022 10:04

0
Далее
Происшествия
05.05.2022 08:27
Происшествия 05.05.2022 08:27

0
Далее
Происшествия
05.05.2022 07:05
Происшествия 05.05.2022 07:05

0
Далее
Происшествия
04.05.2022 16:43
Происшествия 04.05.2022 16:43

0
Далее
Происшествия
04.05.2022 12:51
Происшествия 04.05.2022 12:51

0
Далее
Происшествия
04.05.2022 11:01
Происшествия 04.05.2022 11:01

0
Далее
Происшествия
04.05.2022 10:23
Происшествия 04.05.2022 10:23

0
Далее
Происшествия
04.05.2022 10:03
Происшествия 04.05.2022 10:03

0
Далее
Происшествия
04.05.2022 09:20
Происшествия 04.05.2022 09:20

0
Далее
Происшествия
03.05.2022 21:05
Происшествия 03.05.2022 21:05

0
Далее

Лента новостей

21:23
Расчистка ерика Верблюд под Волгоградом обойдется в солидную суммуСмотреть фотографии
21:12
Кайра и Трой поразили результатами волгоградских пограничниковСмотреть фотографии
20:49
В Волгоградской области два юных водителя покалечили в ДТП пешехода и пассажираСмотреть фотографии
20:37
Обводнение Волго-Ахтубинской поймы сняли с высоты птичьего полетаСмотреть фотографии
20:13
От 39 до 92 тысяч получают заведующие детсадов в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:38
Труп пропавшего 18-летнего жителя Котово нашли в прудуСмотреть фотографии
19:23
Замминистра МВД Кравченко День Победы встретит в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:20
Директора школ Советского района Волгограда раскрыли данные по зарплатамСмотреть фотографии
17:34
Сотрудники прокуратуры приняли присягу и возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
17:02
Роспотребнадзор напомнил о масочном режиме участникам «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
16:59
80 проекторов и 22-метровые башни: Мамаев курган накроют полотном для шоу «Свет Великой Победы»Смотреть фотографии
15:43
Офицеры СК в поле под Волгоградом построили «Z» в поддержку армииСмотреть фотографии
15:18
«Тот еще светоч гуманизма»: волгоградский депутат ГД счел признанием заслуг австралийские санкцииСмотреть фотографии
14:47
Пилоты из 10 регионов России покажут в Волгограде высший пилотажСмотреть фотографии
14:22
В районах Волгограда начнут перекрывать дороги с 6 мая: график и список улицСмотреть фотографии
13:36
Глава ГУ МВД Вельможко вручил паспорта кадетам на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
13:29
Волгоград вошел в список субсидированных авиамаршрутовСмотреть фотографии
12:44
Бочаров назвал удовлетворительной наполняемость водой Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
12:30
Двое браконьеров попались в «сети» полицейским в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
«Дороговато, конечно»: магазин OBI в Волгограде гирляндами шаров встретил редких покупателейСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде из-за репетиции парада снова перекрыли центральные улицыСмотреть фотографии
11:19
Под Волгоградом сотрудницу ПФР нашли мертвой в служебном кабинетеСмотреть фотографии
10:56
В Котельниково прошел велопробег по памятным местамСмотреть фотографии
10:56
Заключенный сбежал из колонии в Волгограде и умер на остановкеСмотреть фотографии
10:37
В Волжском насмерть сбили пенсионеркуСмотреть фотографии
10:33
ПСБ поддержит социально-экономическое развитие Севастополя и создаст новые рабочие местаСмотреть фотографии
10:30
Вдове погибшего на Украине военного из Волгоградской области вручили орден МужестваСмотреть фотографии
10:05
«Лежат парализованные»: в Волгограде неизвестная хворь косит бездомных собакСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом семья с маленькими детьми отравилась угарным газомСмотреть фотографии
09:50
Волгоград попал в топ-10 туристических предпочтений в маеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 