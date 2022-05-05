Происшествия 05.05.2022 20:49
05.05.2022 20:49
Авария с участием двух юных водителей, у которых не было прав, произошла в Камышине. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, напротив дома №35 по улице Некрасова 18-летний водитель «Лады Приоры» не выдержал дистанцию и врезался в «Ладу Весту», которая двигалась впереди. Вторым автомобилем управлял 17-летний юноша.
У обоих водителей, как выяснилось, не было водительских удостоверений.
От удара «Ладу Весту» отбросило на тротуар, где автомобиль наехал на 23-летнего пешехода. В результате ДТП помощь также понадобилась и 17-летнему пассажиру «Лады Приора».
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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