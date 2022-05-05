Глава ГУ МВД Вельможко вручил паспорта кадетам на Мамаевом кургане

Сегодня, 5 мая, начальник ГУ МВД России о Волгоградской области вручил паспорта 30 кадетам полицейских классов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе главка, мероприятие состоялось на главной высоте России.

Вручая школьникам официальные документы, Дмитрий Вельможко поздравил их с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелав быть достойными гражданами, от которых зависит благополучие и процветание региона и страны.





– Получая паспорт, вы становитесь полноправными гражданами нашей великой страны – России. Помните, что с этого момента у вас появилось много прав, но и столько же обязанностей, – отметил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области.

По окончании мероприятия полицейские и кадеты почтили память героических защитников Сталинграда, возложив цветы в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области