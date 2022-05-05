Волгоград попал в топ-10 туристических предпочтений в мае

Общество 05.05.2022 09:50
05.05.2022 09:50
Поездка в Волгоград на майские праздники пользуется спросом у туристов. Согласно исследованиям российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в среднем гости города готовы провести в Волгограде две ночи. Стоимость проживания составит 3876 рублей за ночь.
С таким показателем Волгоград занял десятую строчку в топе популярных направлений отдыха на майские праздники в этом году. Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами с 1 по 10 мая.
На первом месте в этом рейтинге Санкт-Петербург. За ним следует Сочи, а замыкает тройку Ялта. В северной столице туристы в среднем проводят 4 ночи, оплачивая за каждую по 4710 рублей. В курортном городе россияне готовы задержаться на 9 ночей. Здесь цена одной ночи составляет 2909 рублей - ниже, чем в Волгограде.
Десять популярных направлений отдыха в майские праздники в 2022 году:
1. Санкт-Петербург — 4710 р. / 4 ночи *
2. Сочи — 2909 р. / 9 ночей
3. Ялта — 4056 р. / 8 ночей
4. Казань — 4025 р. / 3,5 ночи
5. Москва — 4211 р. / 4 ночи
6. Нижний Новгород — 4316 р. / 2 ночи
7. Кисловодск — 3213 р. / 5,5 ночи
8. Калининград — 2695 р. / 5 ночей
9. Ярославль — 4292 р. / 2 ночи
10. Волгоград — 3876 р. / 2 ночи
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха
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