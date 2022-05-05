Волгоград попал в топ-10 туристических предпочтений в мае





Поездка в Волгоград на майские праздники пользуется спросом у туристов. Согласно исследованиям российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в среднем гости города готовы провести в Волгограде две ночи. Стоимость проживания составит 3876 рублей за ночь.

С таким показателем Волгоград занял десятую строчку в топе популярных направлений отдыха на майские праздники в этом году. Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами с 1 по 10 мая.

На первом месте в этом рейтинге Санкт-Петербург. За ним следует Сочи, а замыкает тройку Ялта. В северной столице туристы в среднем проводят 4 ночи, оплачивая за каждую по 4710 рублей. В курортном городе россияне готовы задержаться на 9 ночей. Здесь цена одной ночи составляет 2909 рублей - ниже, чем в Волгограде.

Десять популярных направлений отдыха в майские праздники в 2022 году:

1. Санкт-Петербург — 4710 р. / 4 ночи *

2. Сочи — 2909 р. / 9 ночей

3. Ялта — 4056 р. / 8 ночей

4. Казань — 4025 р. / 3,5 ночи

5. Москва — 4211 р. / 4 ночи

6. Нижний Новгород — 4316 р. / 2 ночи

7. Кисловодск — 3213 р. / 5,5 ночи

8. Калининград — 2695 р. / 5 ночей

9. Ярославль — 4292 р. / 2 ночи

10. Волгоград — 3876 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха



