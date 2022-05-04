В Волгограде сегодня, 4 мая, прокурор Волгоградской области Денис Костенко поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Георгия Исааковича Рогового. Накануне Дня Победы волгоградец отметил свое 98-летие.

Как сообщила ИА «Высота 102» офицтальный представитель прокураты региона Оксана Черединина, общение Дениса Костенко и участника ВОВ прошло в неформальной обстановке - в кругу семьи ветерана.

– Георгий Исаакович поделился фронтовыми воспоминаниями и воспоминаниями о своей службе в органах прокуратуры. Денис Костенко в свою очередь пожелал Георгию Исааковичу крепкого здоровья и жизненного оптимизма, – сообщали Оксана Черединина.

Георгий Роговой родился 3 мая 1924 года в деревне Бобровка Залесовского района Алтайского края. В сентябре 1942 года восемнадцатилетний юноша был призван в Красную Армию. Курсант полковой школы автоматчиков, командир отделения школы, курсант Гомельского военно-пехотного училища, затем действующая армия.





– Георгий Исаакович воевал в составе 2-го Белорусского фронта 5-й танковой армии 10-го танкового корпуса 11-й мотострелковой бригады командиром пулеметного взвода. Участвуя в прорыве границы с Германией в районе Восточной Пруссии, был тяжело ранен в лицо с повреждением левого глаза и отправлен в госпиталь, – уточняют в прокуратуре Волгоградской области. – С 1957-го по 1979 год трудился в прокуратуре Волгоградской области. Его служба началась с должности следователя Ворошиловского района города Сталинграда, а на заслуженный отдых Георгий Исаакович ушел с должности помощника прокурора области по оперативному учету в чине старшего советника юстиции.

Ветеран Великой Отечественной войны награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». Имеет ведомственные награды: знак отличия «За верность закону» I степени, медаль «Ветеран прокуратуры», медаль Руденко.

Фото: прокуратура Волгоградской области