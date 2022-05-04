Ночные заморозки в Волгоградской области сохранятся до 7 мая

Общество 04.05.2022 18:41
04.05.2022 18:41
Синоптики в очередной раз ухудшили прогноз погоды в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Гидрометцентре, ночью и утром 6 и 7 мая местами в Волгоградской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1...-3°.
Ранее, напомним, в Гидрометцентре предупреждали о ночном понижении температуры в некоторых районах Волгоградской области до -1-3 градусов на майские праздники, а затем продлили неблагоприятный прогноз до 4-5 мая.
Между тем, низкие температуры плохо влияют на высаженную рассаду овощей. Ранее в облкомсельхозе поясняли, что морозы обошли районы, где традиционно выращивают овощи. А картофелю и семенам ничто не угрожает, заверяли в ведомстве.
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