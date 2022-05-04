Расследования

В Волгограде задержан извращенец, гулявший без штанов около лицея №11

Расследования 04.05.2022 15:29
04.05.2022 15:29

   

В Волгограде задержан мужчина, демонстрировавший половые органы младшекласснице лицея № 11 в Ворошиловском районе. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 4 мая, в отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

— Мужчину заметили недалеко от стадиона. Заявление подала мать семилетней ученицы лицея, — сообщил информагентству собственный источник в правоохранительных органах. 

Известно, что мужчину замечали у лицея на улице Елецкой, 9б далеко не первый раз. По словам очевидцев, некий молодой человек неспешно прогуливался недалеко от территории образовательного учреждения и наблюдал за детьми издалека

Подозреваемого по делу поместили в СИЗО. Согласно санкции инкриминируемой статьи «фокуснику» грозит до двадцати лет колонии. 

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