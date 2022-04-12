Расследования

В Волгоградской области 44-летнего жителя подозревают в растлении 12-летней

Расследования 12.04.2022 13:18
12.04.2022 13:18


В хуторе Котовском Урюпинского района Волгоградской области 44-летний мужчина подозревается в развращении 12-летней девочки-подростка. Об этом ИА «Высота 102»сегодня, 12 апреля, сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника информагентства, подозреваемый проживал с женщиной, которая старше его на 7 лет. Пострадавший ребенок приходится хуторянке племянницей. 

— Подозреваемый проживал с 51-летней местной жительницей. Девочка была дочерью младшей сестры женщины. Факт развратных действий вскрылся 8 апреля,  сообщили в правоохранительных органах.  Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении  лица, не достигшего 14 лет.

Как стало известно журналистам информагентства, с заявлением в полицию обратилась мать 12-летней девочки. По предварительным данным, полового акта между подозреваемым и школьницей не было. Обстоятельства совершенного преступления выясняют следователи. 

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