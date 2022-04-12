В хуторе Котовском Урюпинского района Волгоградской области 44-летний мужчина подозревается в развращении 12-летней девочки-подростка. Об этом ИА «Высота 102»сегодня, 12 апреля, сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника информагентства, подозреваемый проживал с женщиной, которая старше его на 7 лет. Пострадавший ребенок приходится хуторянке племянницей.

— Подозреваемый проживал с 51-летней местной жительницей. Девочка была дочерью младшей сестры женщины. Факт развратных действий вскрылся 8 апреля, — сообщили в правоохранительных органах. — Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Как стало известно журналистам информагентства, с заявлением в полицию обратилась мать 12-летней девочки. По предварительным данным, полового акта между подозреваемым и школьницей не было. Обстоятельства совершенного преступления выясняют следователи.

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