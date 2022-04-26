Парад, салют и трехдневное световое шоу: программа на майские праздники в Волгограде

Более двух тысяч мероприятий в период майских праздников пройдут в волгоградском регионе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, центром торжеств по традиции станет город-герой Волгоград. Ключевые события в областной столице — профсоюзная демонстрация, которая состоится 1 мая; видеоинсталляция «Свет великой Победы» - ее жители и гости региона смогут увидеть на Мамаевом кургане 7,8 и 9 мая в 21-00.

Памятные митинги и возложения цветов к Вечному огню, братским могилам, памятникам защитников Отечества запланированы 8 и 9 мая во всех городах и районах Волгоградской области.

8 мая в Среднеахтубинском районе в авиаклубе им. Числова (бывший «Юный ястреб») состоятся всероссийские соревнования по авиационным гонкам на кубок Великой Победы.

В День Победы в 10.00 начнется парад войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона. На центральной набережной и в сквере Пушкина будут работать праздничные тематические площадки.

Акция «Бессмертный полк» начнется в 12.00 9 мая. Колонна отправится от Дома Павлова и поднимется на главную высоту России.

В 14.30 в День Победы стартует автопробег ретроавтомобилей.

На набережной в 15.00 можно будет увидеть показательные полеты участников авиагонок на кубок Великой Победы. Здесь же в 19.00 начнется праздничный концерт.

В завершение торжеств, приуроченных к 77-й годовщине Победы, в 22.00 на Центральной набережной прогремит праздничный салют.

Напомним, губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании и координационном совещании по обеспечению правопорядка поставил задачу планово продолжить работу по их подготовке, организации и проведению. В соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе оперштабом принято решение об очном формате мероприятий.

