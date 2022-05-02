Общество

Планы грандиозные: губернатора прокатили на колесе обозрения и рассказали о парках Волгограда

Общество 02.05.2022 13:24
02.05.2022 13:24



Масштаб работ по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде губернатор Андрей Бочаров сегодня оценил с высоты. Глава региона в компании городских чиновников и инвестора парка прокатился на колесе обозрения в ЦПКиО, где ему рассказали о планах по развитию этой территории.



Реконструкция парка, который расположен в центре города у стадиона «Волгоград Арена», началась в 2017 году с устройства мемориала в честь героев Великой Отечественной войны на месте блиндажа, в котором во время Сталинградской битвы располагался штаб командующего 13-й Гвардейской дивизией генерала Александра Родимцева. 



В ЦПКиО сформировали новую дорожно-пешеходную сеть, открыли колесо обозрения на 80 мест, канатный и скейт-парк, обустроили искусственный пруд, высадили новые деревья и кустарники. Так, за пять лет здесь посадили свыше 2000 крупномерных деревьев, в том числе аллею сакур, а также 20 тысяч кустарников и многолетних цветов и трав. Для полива проложили более 30 тысяч метров водопровода. В этом году инвестор ООО «Парк» планирует высадить еще 300 крупномерных деревьев, а в течение летнего периода уложить 8 тысяч квадратных метров газона.



Волгоградский губернатор сегодня прогулялся по обновленному парку, а потом посмотрел на него сверху с колеса обозрения. 
- Мы завершили первый этап развития парковой территории. Прежде всего, это связано с создание прогулочной инфраструктуры, зонированием. И сразу же приступаем к следующему этапу – это связано с наполнением содержанием этого парка. Планируются аквазона, развлекательные аттракционы, фудзона. Планы грандиозные. Парк рядом с Волгой, будет использована прибрежная территория - здесь можно создать лучший парк в Южном Федеральном округе, - отметил Андрей Бочаров. 
- Считаем проект важным и будем его поддерживать, - добавил губернатор. 



По данным администрации региона, реализация проекта позволит сформировать единую рекреационную зону вдоль реки Волги от Ворошиловского до Краснооктябрьского района. Вход на территорию ЦПКиО останется бесплатным.
Фото: администрации Волгоградской области

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
02.05.2022 14:57
Общество 02.05.2022 14:57

0
Далее
Общество
02.05.2022 12:34
Общество 02.05.2022 12:34

0
Далее
Общество
02.05.2022 12:32
Общество 02.05.2022 12:32

0
Далее
Общество
02.05.2022 12:07
Общество 02.05.2022 12:07

0
Далее
Общество
02.05.2022 11:49
Общество 02.05.2022 11:49

0
Далее
Общество
02.05.2022 10:04
Общество 02.05.2022 10:04

0
Далее
Общество
02.05.2022 09:35
Общество 02.05.2022 09:35

0
Далее
Общество
02.05.2022 08:24
Общество 02.05.2022 08:24

0
Далее
Общество
02.05.2022 07:57
Общество 02.05.2022 07:57

0
Далее
Общество
01.05.2022 21:10
Общество 01.05.2022 21:10

0
Далее
Общество
01.05.2022 19:25
Общество 01.05.2022 19:25

0
Далее
Общество
01.05.2022 18:46
Общество 01.05.2022 18:46

0
Далее
Общество
01.05.2022 17:58
Общество 01.05.2022 17:58

0
Далее
Общество
01.05.2022 17:09
Общество 01.05.2022 17:09

0
Далее
Общество
01.05.2022 16:54
Общество 01.05.2022 16:54

0
Далее

Лента новостей

16:34
В Волгоградской области не расширили список рыбоводных участковСмотреть фотографии
15:36
Ушли и не вернулись: в Волжском ищут троих подростковСмотреть фотографии
15:12
В Волгоградской области посчитали уровень инфляции за три месяцаСмотреть фотографии
14:57
Обновленный участок набережной Волгограда открыли для прогулокСмотреть фотографии
14:32
Стая бродячих собак покусала школьницу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Планы грандиозные: губернатора прокатили на колесе обозрения и рассказали о парках ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
В центре Волгограда 3 мая пройдет первая репетиция парадаСмотреть фотографии
12:32
Волгоградский барбекю-шеф победил в кулинарном баттле на ТНТСмотреть фотографии
12:07
Бочарову не сидится на майских дома: губернатор замечен в ЦПКиОСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде колонна поющих студентов прошагает по улице МираСмотреть фотографии
11:27
Юный автовор задержан в Волжском за кражу на ПервомайСмотреть фотографии
10:48
На набережной Волгограда водитель сбил двух подростковСмотреть фотографии
10:36
Иномарка врезалась в машину с детьми в Волгоградской области, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде выявили организации, где рьяно следят за вакцинациейСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде послевоенный жилой дом приговорили к сносуСмотреть фотографии
09:04
Дуб-«целитель» из Волгоградской области претендует на звание дерево годаСмотреть фотографии
08:24
В МЧС назвали самый пожароопасный район Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:57
Военная полиция переведена на усиленный режим службы в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:39
Заметки астролога: рекомендации с 2 по 8 мая 2022 годаСмотреть фотографии
21:10
38-летний волгоградец умер от коронавирусаСмотреть фотографии
20:00
В Волгоградской области ищут пропавшего парня в робеСмотреть фотографии
19:25
Гидрометцентр предупредил о заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:46
Первомайское шествие в Волгограде сняли с высотыСмотреть фотографии
18:08
Аварию на водопроводе в центре Волгограда устранят до утра 2 маяСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде день рождения отмечает главный общественник Евгений КнязевСмотреть фотографии
17:09
Волгоградских спасателей перевели в режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
16:54
Лишь 10% волгоградцев считают 1 мая праздником трудящихсяСмотреть фотографии
16:11
«Ждем и Хирурга»: в Волгоград снова приезжают «Ночные волки»Смотреть фотографии
15:32
В Волгоградском парке появились скворечникиСмотреть фотографии
14:33
Сенатор с удочкой, утенок-весельчак и коляска для детского сада: Первомай в Волгограде в лицах и краскахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 