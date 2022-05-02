Планы грандиозные: губернатора прокатили на колесе обозрения и рассказали о парках Волгограда









Масштаб работ по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде губернатор Андрей Бочаров сегодня оценил с высоты. Глава региона в компании городских чиновников и инвестора парка прокатился на колесе обозрения в ЦПКиО, где ему рассказали о планах по развитию этой территории.













Реконструкция парка, который расположен в центре города у стадиона «Волгоград Арена», началась в 2017 году с устройства мемориала в честь героев Великой Отечественной войны на месте блиндажа, в котором во время Сталинградской битвы располагался штаб командующего 13-й Гвардейской дивизией генерала Александра Родимцева.













В ЦПКиО сформировали новую дорожно-пешеходную сеть, открыли колесо обозрения на 80 мест, канатный и скейт-парк, обустроили искусственный пруд, высадили новые деревья и кустарники. Так, за пять лет здесь посадили свыше 2000 крупномерных деревьев, в том числе аллею сакур, а также 20 тысяч кустарников и многолетних цветов и трав. Для полива проложили более 30 тысяч метров водопровода. В этом году инвестор ООО «Парк» планирует высадить еще 300 крупномерных деревьев, а в течение летнего периода уложить 8 тысяч квадратных метров газона.













Волгоградский губернатор сегодня прогулялся по обновленному парку, а потом посмотрел на него сверху с колеса обозрения.

- Мы завершили первый этап развития парковой территории. Прежде всего, это связано с создание прогулочной инфраструктуры, зонированием. И сразу же приступаем к следующему этапу – это связано с наполнением содержанием этого парка. Планируются аквазона, развлекательные аттракционы, фудзона. Планы грандиозные. Парк рядом с Волгой, будет использована прибрежная территория - здесь можно создать лучший парк в Южном Федеральном округе, - отметил Андрей Бочаров.

- Считаем проект важным и будем его поддерживать, - добавил губернатор.













По данным администрации региона, реализация проекта позволит сформировать единую рекреационную зону вдоль реки Волги от Ворошиловского до Краснооктябрьского района. Вход на территорию ЦПКиО останется бесплатным.

Фото: администрации Волгоградской области