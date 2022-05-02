В Волгограде выявили организации, где рьяно следят за вакцинацией

Общество 02.05.2022 10:04
02.05.2022 10:04
В Волгограде учет вакцинированных сотрудников чаще всего ведут банки и торговые организации. К такому выводу пришли сотрудники SuperJob по итогам опроса работодателей из Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».
Так, учет вакцинированных от COVID-19 сотрудников в Волгограде ведут 6 из 10 работодателей несмотря на то, что в большинстве таких компаний уже привито более 80% персонала. Такой учет ведут в 63% организаций региона. Работодатели отмечают, что они обязаны отчитываться о вакцинации.
Нет такой практики в каждой третьей компании - 35%.
Учет сотрудников, привитых от COVID-19, чаще ведут крупные организации с численностью персонала свыше 1000 человек (79%), тогда как среди малого бизнеса таковых только 47%.
Среди компаний разных отраслей чаще всего за вакцинацией работников следят в банковской сфере (73%) и торговле (70%), а реже всего — в отрасли информационных технологий (25%).
На сегодняшний день число компаний, в которых вакцинированы 80% сотрудников и более, составляет 67%. В 18% организаций привиты от 50% до 80% работников, в каждой десятой — от 30% до 50%.
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