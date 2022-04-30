Общество

Гребень антициклона принесет в Волгоград резкое похолодание в ночь на 2 мая

Общество 30.04.2022 08:01
30.04.2022 08:01


В Волгограде в первые дни майских праздников ожидается значительное похолодание. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, с 1 на 2 мая будет самая холодная ночь. 

— В ближайшие дни погоду в Волгограде будет определять гребень антициклона. В этом антициклоне происходит заток холодных арктических воздушных масс, — рассказала ИА «Высота 102» начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского гидрометцентра Наталия Алатырцева. 

По словам синоптика, днем 30 апреля в городе на Волге ожидается от +17 до +19 градусов.   

— 1 и 2 мая в областной столице продолжится снижение температуры. Ночью ожидается уже +4...+6 градусов. В дневные часы температура не поднимется выше +15. Дождей не ожидается, — отметила специалист Волгоградского гидрометцентра. 

Сегодня в регионе в ночные часы столбики термометров покажут 0º. Самая холодная ночь, по прогнозам, ожидается 2 мая. Температура в некоторых районах Волгоградской области упадет до -3º.  

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