УФСБ рассекретило архивы о разминировании Сталинграда

Общество 29.04.2022 09:46
29.04.2022 09:46
Тысячи неразорвавшихся мин остались в Сталинграде после окончания боевых действий. Как сообщили в УФСБ России по Волгоградской области, в преддверии празднования 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне в музей-панораму «Сталинградская битва» переданы рассекреченные архивные документы, отражающие результаты оперативной деятельности Управления НКВД Сталинградской области по разминированию города.
Немецкое командование заранее уничтожило документы на заминированные поля, поэтому информацию о закладках боеприпасов узнавали разными способами, в том числе от военнопленных.
Для разминирования города приказом начальника УНКВД СССР по Сталинградской области А.И. Воронина № 0011 от 23 февраля 1943 года была создана специальная оперативная группа из пяти сотрудников для установления мест расположения немецких минных полей путем организации массового опроса военнопленных.
Всего оперативной группой УНКВД путем допросов военнопленных и через специально завербованную агентуру было обработано шесть лагерей военнопленных с общим количеством 50 тысяч человек. В результате допросов выявлено до 300 минных полей и участков, на которых было заложено до 200 тысяч противотанковых и противопехотных мин.
От многих допрошенных офицеров саперных и минерных подразделений были получены точные чертежи расположения мин. В числе выявленных минированных площадей, установлены крупные полосы протяжением от 4 до 18 километров и с заложением от 3000 до 14000 мин в каждой полосе.
Рассекреченные архивы будут представлены на выставке «Осторожно, мины!», которая откроется 1 мая в музее-панораме «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Фото: УФСБ России по Волгоградской области
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