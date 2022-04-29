Кровососущие покусали более ста жителей Волгоградской области

Общество 29.04.2022 08:59
29.04.2022 08:59
Количество жителей, обратившихся в медицинские организации по поводу укусов клещей, увеличилось в Волгоградской области с начала сезона активности кровососущих. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, число таких граждан достигло 105 человек. При этом случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой и иксодовым клещевым боррелиозом в регионе не зарегистрировано.
Напомним, исследование клещей на наличие возбудителей инфекции проводится испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Справка. В случае обнаружении присосавшегося клеща лучше снять его у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.
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