Новые троллейбусы на автономном ходу выйдут на маршрут в Волгограде

На маршрут №8А в Волгограде выйдут 18 новых троллейбусов на автономном ходу. Направление свяжет пос. ГЭС и микрорайон Тулака вместо автобуса №95. До конца текущего года 56 аналогичных машин «на батарейках» начнут работать на востребованных городских линиях, сообщает ИА «Высота 102».
Поставленные МУП «Метроэлектротранс» троллейбусы белорусского производства, развивают скорость до 60 км/ч и вмещают до 100 пассажиров. Там, где нет контактной сети, транспорт может проехать не меньше 15 км, используя аккумуляторы.
По мере поступления новых троллейбусов в депо МУП «Метроэлектротранс» организует новые маршруты, в том числе те, которые свяжут Дзержинский район с другими частями Волгограда.