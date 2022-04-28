На юге Волгоградской области расцвел краснокнижный карликовый касатик

Карликовые касатики (ирисы), занесенные в Красную книгу РФ и ряда регионов страны, зацвели в степях на юге Волгоградской области. Ярко-желтые, фиолетовые, лиловые цветы распустились в Светлоярском, Чернышковском, Котельниковском и Октябрьском районах, сообщили в Волгоградском ботаническом саду.
Ирисы, бутоны которых напоминают венчики, произрастают на рыхлых и мягких почвах, каменистых субстратах, солонцеватых лугах. Заросшие этим редким видом поля представляют собой пестрый, удивительной красоты ковер. В небольшом количестве, по словам местных жителей, карликовые касатики можно встретить в окрестностях поселка Горьковский в Советском районе Волгограда.
Фото: Волгоградский ботанический сад/ ВКонтакте.