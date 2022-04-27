Происшествия 27.04.2022 21:58
27.04.2022 21:58
13-летняя девочка, пострадавшая сегодня в результате ДТП-перевертыша у моста ВДСК в Волгограде, находится в реанимации. Как сообщили в областном комитете здравоохранения, состояние ребенка стабильно тяжелое.
Авария произошла в Красноармейском районе Волгограда. По предварительным данным регионального главка МВД, 69-летней женщине, которая была за рулем автомобиля Toyota RAV-4 стало плохо. Машина съехала в парковую зону под мост, где перевернулась несколько раз и после встала обратно на колеса. Затем иномарка врезалась в ступени лестницы, ведущей к мостовому переходу.
Женщина-водитель и 13-летняя девочка-пассажир были доставлены в больницу. После осмотра женщина отказалась от госпитализации. Ребенка доставили в больницу № 7.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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