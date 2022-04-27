Суд под Волгоградом посчитал количество наказанных антимасочников





За один год только Иловлинским районным судом Волгоградской области было наказано 307 человек, которые находились в общественных местах без масок. Как сообщили в райсуде, с 1 января по 31 декабря 2021 года административная ответственность в виде предупреждения была назначена 284 правонарушителям, 13 человек оштрафовали. Причем, 12 жителей района после этого были задержаны повторно за пребывание в общественных местах без масок.

В январе-марте уже этого года перед судом предстал 61 антимасочник. Из них 58 нарушителей отделались предупреждениями, а троих человек оштрафовали.

Региональный оперативный штаб в последний раз сообщал о нарушителях мер безопасности 2 апреля текущего года. Тогда за отсутствие масок были задержаны 7 человек.

Напомним, 25 марта оперативный штаб Волгоградской области принял решение о снятии целого ряда ограничительных мер в связи со стабилизацией текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Так, новым документом в регионе отменяются практически все ограничения по ковиду. В силе остается только масочный режим в общественных местах, торговых объектах и транспорте, а также запрет на массовые мероприятия.



