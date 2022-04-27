Covid-19

Суд под Волгоградом посчитал количество наказанных антимасочников

Covid-19 27.04.2022 22:16
27.04.2022 22:16


За один год только Иловлинским районным судом Волгоградской области было наказано 307 человек, которые находились в общественных местах без масок. Как сообщили в райсуде, с 1 января по 31 декабря 2021 года административная ответственность в виде предупреждения была назначена 284 правонарушителям, 13 человек оштрафовали. Причем, 12 жителей района после этого были задержаны повторно за пребывание в общественных местах без масок.
В январе-марте уже этого года перед судом предстал 61 антимасочник. Из них 58 нарушителей отделались предупреждениями, а троих человек оштрафовали.
Региональный оперативный штаб в последний раз сообщал о нарушителях мер безопасности 2 апреля текущего года. Тогда за отсутствие масок были задержаны 7 человек.
Напомним, 25 марта оперативный штаб Волгоградской области принял решение о снятии целого ряда ограничительных мер в связи со стабилизацией текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Так, новым документом в регионе отменяются практически все ограничения по ковиду. В силе остается только масочный режим в общественных местах, торговых объектах и транспорте, а также запрет на массовые мероприятия. 

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