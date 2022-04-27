Энергетики в Волгограде и области приступают к отключению злостных неплательщиков

Согласно сводным данным, в настоящий момент в Волгоградской области насчитывается около 28 тыс. неплательщиков, подпадающих под ограничения электроснабжения. Суммарная просроченная дебиторская задолженность перед ресурсоснабжающей организацией составляет около 790 млн рублей.

С начала апреля и до середины мая волгоградские энергетики ведут отключение злостных неплательщиков за электроэнергию.

Со слов начальника отдела по связям с общественностью ПАО «Волгоградэнергосбыт» Андрея Ускова, это вынужденная мера, на которую идет компания.

— Речь идет исключительно о злостных неплательщиках, которые, потребляя электроэнергию, не платят за неё месяцами, — говорит Усков. — Мы понимаем всю социальную значимость наличия электричества в домовладениях и МКД, поэтому специально дождались, когда завершится отопительный сезон, а в домах установится комфортная температура, которую не нужно будет поддерживать, в частности электрическими приборами.

В «Волгоградэнергосбыте» предупреждают, что отключения проводятся без выходных, а это значит, что специалисты по отключению могут приехать и на майские праздники. Только с начала апреля уже отключено 1197 любителей «не оплачивать счета вовремя», а число отключенных с начала этого года составляет 5215 домовладений и многоквартирных домов.

Чтобы подстраховаться и не испортить себе долгожданные весенние каникулы, энергетики рекомендуют проверить свой счет и в случае наличия долга внести оплату. Сделать это можно за пару минут – просто зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте компании https://lk.energosale34.ru или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт».

Для регистрации нужно будет ввести номер своего лицевого счета - он указан в квитанции за электроэнергию. После этого вы получите доступ ко всей информации по состоянию вашего счета и сможете тут же без комиссии оплатить задолженность. Кроме того, в личном кабинете можно передавать показания прибора учета, получать и хранить электронные квитанции, направлять заявления и обращения, решать все вопросы без визита в офис и т.д. – это удобно.

— Не откладывайте на потом – зарегистрируйтесь прямо сейчас и подстрахуйте свои праздники. Пусть ваши выходные будут приятными! — рекомендуют в ресурсоснабжающей компании.