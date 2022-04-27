Общество

Хозяина кладбищ Волгограда определили со второй попытки

Общество 27.04.2022 14:40
27.04.2022 14:40


Победителем открытого конкурса на содержание 48 кладбищ Волгограда в текущем году стало ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок.
Конкурс удалось провести со второй попытки.  Предыдущий аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок от участников. На повторный конкурс заявился только один участник, с которым и будет заключен договор на содержание городских погостов до 31 декабря 2022 года.
Согласно техзаданию, исполнитель договора должен завозить на кладбища воду и песок, убирать мусор и общественные туалеты, чистить дороги от грязи, пыли и снега, красить кладбищенские сооружения и следить за братскими могилами. Сумма контракта - почти 13,4 миллиона рублей.
Услуги должны оказываться на кладбищах в семи районах Волгограда - Алюминиевское, Верхнезареченское, Рынок, Водстрой, Заречный, Краснооктябрьское Старое, Краснооктябрьское Новое, Моторное, Димитриевское (Центральное), Гумрак, Аэропорт. Овражное, Старое Ворошиловское, Новое Ворошиловское, Старое Царицынское, Ельшанское, Горная Поляна, Горьковское, Песчанка, Майское, Водное, Горное, Гули Королевой, Кировское (Старая Отрада), Мусульманское, Хохлы, Павловское, Бобыли, Бекетовский Перекат, Волгострой, Зайчики, Кожзавод, Крестовое, Лесное, Лещево, Песчаное-1, Песчаное-2, Песчаное-3, Рыбзавод, Старое Красноармейское, Новое Красноармейское, Старое кладбище Красноармейского района, Сакко и Ванцетти, Южное, 19-го Партсъезда, Соляное и Сарепта.

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