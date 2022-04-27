Хозяина кладбищ Волгограда определили со второй попытки

Общество 27.04.2022 14:40
27.04.2022 14:40
Победителем открытого конкурса на содержание 48 кладбищ Волгограда в текущем году стало ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок.
Конкурс удалось провести со второй попытки. Предыдущий аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок от участников. На повторный конкурс заявился только один участник, с которым и будет заключен договор на содержание городских погостов до 31 декабря 2022 года.
Согласно техзаданию, исполнитель договора должен завозить на кладбища воду и песок, убирать мусор и общественные туалеты, чистить дороги от грязи, пыли и снега, красить кладбищенские сооружения и следить за братскими могилами. Сумма контракта - почти 13,4 миллиона рублей.
Услуги должны оказываться на кладбищах в семи районах Волгограда - Алюминиевское, Верхнезареченское, Рынок, Водстрой, Заречный, Краснооктябрьское Старое, Краснооктябрьское Новое, Моторное, Димитриевское (Центральное), Гумрак, Аэропорт. Овражное, Старое Ворошиловское, Новое Ворошиловское, Старое Царицынское, Ельшанское, Горная Поляна, Горьковское, Песчанка, Майское, Водное, Горное, Гули Королевой, Кировское (Старая Отрада), Мусульманское, Хохлы, Павловское, Бобыли, Бекетовский Перекат, Волгострой, Зайчики, Кожзавод, Крестовое, Лесное, Лещево, Песчаное-1, Песчаное-2, Песчаное-3, Рыбзавод, Старое Красноармейское, Новое Красноармейское, Старое кладбище Красноармейского района, Сакко и Ванцетти, Южное, 19-го Партсъезда, Соляное и Сарепта.
Реклама
Поезд Астрахань-Волгоград поменял график движения27.04.2022 16:14
Общество 27.04.2022 16:14
Энергетики в Волгограде и области приступают к отключению злостных неплательщиков27.04.2022 15:49
Общество 27.04.2022 15:49
На набережной Волгограда 9 мая споет Валерия27.04.2022 15:46
Общество 27.04.2022 15:46
Чиновников Михайловки заставили расплатиться за прошлогодний водовод27.04.2022 15:34
Общество 27.04.2022 15:34
ФАС проверила наценки на хлеб и кур в волгоградских «Магнитах»27.04.2022 14:41
Общество 27.04.2022 14:41
В Волгоградской области утвержден режим работы ГИБДД с 1 по 10 мая27.04.2022 13:57
Общество 27.04.2022 13:57
Ушел из жизни выдающийся волгоградский врач Юрий Цыбуля27.04.2022 13:19
Общество 27.04.2022 13:19
«Понимаете, парня жалко»: полицейских просят найти хорька, покусавшего подростка под Волгоградом27.04.2022 13:04
Общество 27.04.2022 13:04
В Волгограде пронесли 10-метровую георгиевскую ленту27.04.2022 12:56
Общество 27.04.2022 12:56
РГС Банк: траты большинства волгоградцев на автомобиль выросли за год в два раза27.04.2022 12:29
Общество 27.04.2022 12:29
Гигантское изображение российского солдата к 9 Мая появится на фасаде дома в Волгограде27.04.2022 12:23
Общество 27.04.2022 12:23
В Волгоградской области зафиксировано нашествие клопов на поля с озимыми27.04.2022 11:56
Общество 27.04.2022 11:56
Отправленный из Волгограда гуманитарный груз доставили в Новоазовск27.04.2022 11:53
Общество 27.04.2022 11:53
Волгоград завидует: городской пляж в Волжском готовят к купальному сезону27.04.2022 11:11
Общество 27.04.2022 11:11
В Котельниково открыли первый в истории города ЭкоДвор: репортаж ИА «Высота 102»27.04.2022 10:17
Общество 27.04.2022 10:17
Реклама