Происшествия

Семерка с четой пенсионеров вылетела с ремонтируемой трассы под Волгоградом

Происшествия 27.04.2022 11:13
27.04.2022 11:13


Двое пенсионеров пострадали в ДТП в Калачевском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около часа дня «ВАЗ-21074» под управлением 71-летнего мужчины двигался по автодороге «Октябрьский-Шебалино» в сторону хутора Ляпичево. 
На  участке дороги, на котором проводятся дорожные работы, машина потеряла управление, вылетела на обочину и рухнула в кювет, перевернувшись. Водитель и 71-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Происшествия
27.04.2022 10:52
Происшествия 27.04.2022 10:52

0
Далее
Происшествия
27.04.2022 10:05
Происшествия 27.04.2022 10:05

0
Далее
Происшествия
27.04.2022 09:39
Происшествия 27.04.2022 09:39

0
Далее
Происшествия
26.04.2022 17:13
Происшествия 26.04.2022 17:13

0
Далее
Происшествия
26.04.2022 12:45
Происшествия 26.04.2022 12:45

0
Далее
Происшествия
26.04.2022 11:07
Происшествия 26.04.2022 11:07

0
Далее
Происшествия
26.04.2022 11:00
Происшествия 26.04.2022 11:00

0
Далее
Происшествия
26.04.2022 10:27
Происшествия 26.04.2022 10:27

0
Далее
Происшествия
26.04.2022 10:19
Происшествия 26.04.2022 10:19

0
Далее
Происшествия
26.04.2022 09:49
Происшествия 26.04.2022 09:49

0
Далее
Происшествия
25.04.2022 15:09
Происшествия 25.04.2022 15:09

0
Далее
Происшествия
25.04.2022 14:17
Происшествия 25.04.2022 14:17

0
Далее
Происшествия
25.04.2022 13:20
Происшествия 25.04.2022 13:20

0
Далее
Происшествия
25.04.2022 11:46
Происшествия 25.04.2022 11:46

0
Далее
Происшествия
25.04.2022 11:27
Происшествия 25.04.2022 11:27

0
Далее

Лента новостей

11:56
В Волгоградской области зафиксировано нашествие клопов на поля с озимымиСмотреть фотографии
11:53
Отправленный из Волгограда гуманитарный груз доставили в НовоазовскСмотреть фотографииCмотреть видео
11:19
На трассах Волгоградской области с 30 апреля оптимизируют движениеСмотреть фотографии
11:13
Семерка с четой пенсионеров вылетела с ремонтируемой трассы под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:11
Волгоград завидует: городской пляж в Волжском готовят к купальному сезонуСмотреть фотографии
10:52
Компания молодежи разбилась в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:26
Гроза с порывистым ветром обрушится на Волгоград 27 апреляСмотреть фотографии
10:17
В Котельниково открыли первый в истории города ЭкоДвор: репортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:05
Skoda и Lada не поделили перекресток в центре Волгограда, есть пострадавшийСмотреть фотографии
09:52
Волгоградцам открыли дорогу в Казахстан и КитайСмотреть фотографии
09:51
Не упустить выгоду: магазин OBI откроется в Волгограде 4 маяСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде из-за подозрительного предмета оцепили улицуСмотреть фотографии
09:15
В волгоградском аэропорту остановили иностранца с миллионом в карманеСмотреть фотографии
08:31
Новые фонари на набережной Волгограда установит разрушитель бетонаСмотреть фотографии
07:56
Под Волгоградом пройдет фестиваль шашлыкаСмотреть фотографии
06:26
Осторожно, змея!: как отличить гадюку и обезопасить себя от ее укусаСмотреть фотографии
05:57
Регоператор в Волгограде будет копаться в мусоре и снимать его на видеоСмотреть фотографии
22:52
27 апреля пять районов Волгограда оставят без электроэнергииСмотреть фотографии
21:42
На экс-координатора штаба Навального* в Волгограде возбудили делоСмотреть фотографии
20:22
«Остудили "горячие головы"»: депутат Гимбатов о возвращении зарубежных компаний в РоссиюСмотреть фотографии
20:22
Росстат подвел итоги миграции в Волгоградской области за 2021 годСмотреть фотографии
20:06
В ГД хотят переписать всех российских собак и кошек. Пока добровольноСмотреть фотографии
19:07
Отряд барабанщиц украсил закрытую репетицию парада Победы в Волгограде - фотоСмотреть фотографии
18:54
Бочаров припер танк к стенке в новом технопарке в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:25
Магазин OBI возобновит работу в Волгограде в маеСмотреть фотографии
18:20
По чуть-чуть: продавец ювелирного в Волгограде сдала в ломбард украшений на 11 млнСмотреть фотографии
17:47
36 лет после Чернобыля: в Волгограде вспомнили защитивших от атомаСмотреть фотографии
17:13
Мешки с щукой и карасями изъяли у водителя «шестерки» под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:08
Банк «Открытие»: четверть жителей ЮФО тратят деньги на благотворительностьСмотреть фотографии
17:02
Соли — не хочу: в Волгограде сетевики снизошли до адекватных цен на капустуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 