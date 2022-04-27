В Волгограде из-за подозрительного предмета оцепили улицу





В Дзержинском районе Волгограда утром 27 апреля на время оцепили улицу Рионскую в районе пересечения с улицей Хорошева. По не подтвержденной пока информации, вблизи магазина был обнаружен предмет, схожий с боевой гранатой.

— На Рионской у нас какой-то переполох, — сообщили местные жители. — Около магазина, недалеко от пожарной части, несколько полицейских машин. На асфальте — двое связанных мужчин.

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», выехавший на место, оцепление к этой минуте уже сняли, одна из полицейских машин оставалась на месте.

— По словам сотрудника магазина «Ласточка», утром здесь был найден предмет, схожий с боевой гранатой. Мужчина подтверждает, что на месте работали сотрудники правоохранительных органов, — сообщает корреспондент информагентства.

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области.