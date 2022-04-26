Бочаров припер танк к стенке в новом технопарке в Волгограде





Андрей Бочаров сегодня, 26 апреля, побывал в новом сверхсовременном технопарке, созданном на базе Волгоградского социально-педагогического института. Глава региона осмотрел образовательную площадку и пообщался со студентами и школьниками. К некоторым экспонатам, представленным здесь, губернатор проявил особый интерес.

Как сообщает ИА «Высота 102», технопарк занимает 700 квадратных метров площади на территории вуза. Для всестороннего развития школьников и будущих педагогов здесь созданы все возможные условия. В распоряжении пытливых умов: робототехника, оборудование для экспериментов по физике, химии и генетике, медиастудия и многое другое.

Пообщавшись с педагогами ВГСПУ, студентами и школьниками, Андрей Бочаров познакомился с изобретениями молодых волгоградцев. Особый интерес вызвал у губернатора роботизированный танк. Одну из представленных моделей губернатор загнал в угол со словами: «Сейчас мы его к стенке припрем».

По словам Андрея Бочарова, волгоградский педуниверситет сегодня отличает сильный профессорско-преподавательский состав и серьезная научная школа.

— Именно здесь происходит разработка, апробирование новых методик и подходов. Современный технопарк — один из элементов подготовки будущих учителей и воспитателей, которые будут работать в Волгоградской области и за ее пределами. Важно, что такие площадки нужны не только для студентов, но и действующих учителей, которые смогут проходить здесь дополнительную подготовку.

Работа по внедрению современных технологий и подходов продолжится. Это касается не только университетов, но и наших колледжей и техникумов, — сказал губернатор.

В новом технопарке в распоряжении волгоградской молодежи два коворкинг-пространства, зона междисциплинарных форм обучения, медиастудия, методические кабинеты, учебные классы, электронная библиотека и читальный зал.