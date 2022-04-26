В Волгограде задержали закурившего в самолете пассажира





Сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Волгограда, который закурил в туалете самолета, прилетевшего из Москвы. Как сообщила официальный представитель Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте Надежда Литвинова, полицейских на борт воздушного судна сообщением «Москва – Волгоград» вызвали диспетчеры.

- По прибытии наряда полиции установлено, что 32-летний житель Волгограда нарушил правила поведения на воздушном транспорте. Мужчина курил в туалетной комнате на борту воздушного судна, - рассказала Литвинова.

Курильщика доставили в отдел полиции в аэропорту Волгограда для разбирательств.

Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Нарушителю грозит штраф от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.



