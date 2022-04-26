В Волгограде задержали закурившего в самолете пассажира

Происшествия 26.04.2022 11:07
26.04.2022 11:07
Сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Волгограда, который закурил в туалете самолета, прилетевшего из Москвы. Как сообщила официальный представитель Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте Надежда Литвинова, полицейских на борт воздушного судна сообщением «Москва – Волгоград» вызвали диспетчеры.
- По прибытии наряда полиции установлено, что 32-летний житель Волгограда нарушил правила поведения на воздушном транспорте. Мужчина курил в туалетной комнате на борту воздушного судна, - рассказала Литвинова.
Курильщика доставили в отдел полиции в аэропорту Волгограда для разбирательств.
Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Нарушителю грозит штраф от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.
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