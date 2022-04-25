Между Волгоградом и Саратовом начнет ходить туристическая электричка

Вслед за железнодорожными турами на Эльтон компания «Волгоградтранспригород» с 30 апреля запускает электропоезд Волгоград – Саратов. Потенциальные путешественники могут приобрести как туристический пакет, так и отдельно билеты только на проезд, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Время в пути из Волгограда до Саратова на электричке с кондиционером и обеззараживанием воздуха составит 5 часов 20 минут. На прогулку по Саратову туристам отводится более пяти часов, после чего электропоезд возвращается в Волгоград.

Стоимость проезда в одну сторону составляет 825 рублей, туда-обратно – 1650 рублей. Турпакет для взрослых стоит 3400 рублей, для студентов и школьников со скидкой 2525 рублей. Турпакет включает в себя проезд до Саратова и обратно, передвижение на автобусе по городу, экскурсионные услуги, питание в пути следования и во время экскурсии.

В ПривЖД предупредили, что количество мест в поезде ограничено, организация туристических групп и индивидуальных поездок проводится по предварительной записи. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 8-927-064-13-01, 8-937-009-77-03.