Общество

Много не надо: волгоградцы поскромничали в мечтах о МРОТ

Общество 25.04.2022 09:05
25.04.2022 09:05


Волгоградцы оказались  в числе самых скромных жителей российских городов с населением от 500 тысяч человек, когда их спросили о желаемом минимальном размере оплаты труда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на SuperJob, желаемый минимальный размер оплаты труда в апреле 2022 года для волгоградцев составляет сумма в размере 33,4 тыс. руб. Это всего на 500 рублей больше, чем в январе. Город занимает 35 место в опросе SuperJob (среди 37 крупных городов России). Для сравнения, два года назад, во времена пандемии, горожане хотели, чтобы МРОТ составлял 30,5 тыс. руб.
Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей: по мнению среднестатистического жителя столицы, он должен составлять 43200 руб., всего 3 месяца назад желаемый размер МРОТ составлял 42100 руб., а в ноябре 2020 года — 40100 руб. На втором месте — Владивосток (40700 руб.), на третьем — Санкт-Петербург (39400 руб.). В пятерку мегаполисов с наиболее высокими ожиданиями к МРОТ входят также Хабаровск и Красноярск: с точки зрения местных жителей, здесь он должен составлять в среднем 39200 и 39100 руб. соответственно.
Самый скромный уровень среднего желаемого МРОТ — в Пензе (32900 руб.), Нижнем Новгороде (33200 руб.) и Волгограде (33400 руб.). Относительно невысоки ожидания жителей Казани (33500 руб.) и Тольятти (33600 руб.).
Величина федерального МРОТ в 2022 году составляет 13890 рублей. Однако жители мегаполисов считают, что МРОТ должен быть больше фактического в 2—3 раза. В опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и 1000 человек из Волгограда.

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