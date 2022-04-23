Чиновники отчитались о завершении похоронной реформы в Волгограде



Специалисты департамента городского хозяйства администрации Волгограда отчитались перед депутатами городской думы о полном внедрении новой системы похоронного дела. Чиновники представили на заседании думского комитета по экологии и благоустройству пакет постановлений, регламентирующих деятельность специализированной службы и порядок выдачи разрешений на монтаж и демонтаж надгробий.

Документы были утверждены 15 апреля для реализации обновленных правил организации похорон, которые вступили в силу с 1 февраля 2022 года. По протокольному поручению гордумы специалисты мэрии должны ежемесячно отчитываться перед депутатами, как проходит похоронная реформа.

– На сегодняшний день мы видим, что дорожная карта по внедрению новой системы похоронного дела в Волгограде реализована, – заявила председатель профильного комитета Ирина Фомина по итогам отчета чиновников. – Таким образом, протокольное поручение городской думы мы считаем исполненным. Тем не менее, вопрос организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений остается на контроле профильного комитета городской думы.

Напомним, прежняя система организации похорон и содержания муниципальных кладбищ вызывала массу нареканий у Волгоградского УФАС и прокуратуры, так как фактически статусом специализированной организации была наделена только одна частная компания, имеющая доминирующее положение на этом рынке. Проект поправок в правила организации похорон прошлым летом получил положительные заключения представителей прокуратуры Волгограда и региональной антимонопольной службы.