Общество

Чиновники отчитались о завершении похоронной реформы в Волгограде

Общество 23.04.2022 08:18
23.04.2022 08:18


Специалисты департамента городского хозяйства администрации Волгограда отчитались перед депутатами городской думы о полном внедрении новой системы похоронного дела. Чиновники представили на заседании думского комитета по экологии и благоустройству пакет постановлений, регламентирующих деятельность специализированной службы и порядок выдачи разрешений на монтаж и демонтаж надгробий.

Документы были утверждены 15 апреля для реализации обновленных правил организации похорон, которые вступили в силу с 1 февраля 2022 года. По протокольному поручению гордумы специалисты мэрии должны ежемесячно отчитываться перед депутатами, как проходит похоронная реформа.

– На сегодняшний день мы видим, что дорожная карта по внедрению новой системы похоронного дела в Волгограде реализована, – заявила председатель профильного комитета Ирина Фомина по итогам отчета чиновников. – Таким образом, протокольное поручение городской думы мы считаем исполненным. Тем не менее, вопрос организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений остается на контроле профильного комитета городской думы.

Напомним, прежняя система организации похорон и содержания муниципальных кладбищ вызывала массу нареканий у Волгоградского УФАС и прокуратуры, так как фактически статусом специализированной организации была наделена только одна частная компания, имеющая доминирующее положение на этом рынке. Проект поправок в правила организации похорон прошлым летом получил положительные заключения представителей прокуратуры Волгограда и региональной антимонопольной службы.

С 1 февраля текущего года в Волгограде вступили в силу новые правила. Согласно изменениям, теперь услуги по погребению на кладбищах города могут оказывать не только специализированные службы по вопросам похоронного дела, но и другие хозяйствующие субъекты. На муниципалитет возлагаются, помимо контролирующих функций, полномочия по ведению архива и делопроизводства, по регистрации захоронений на муниципальных кладбищах Волгограда, выдача разрешения на захоронение и т.д.

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