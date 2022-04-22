В Волгоградской области спасли туристов, увязших в солончаке на пути к Эльтону

Общество 22.04.2022 10:54
22.04.2022 10:54
Семью с детьми, которая ехала из Воронежа на озеро Эльтон в Волгоградской области, пришлось спасать местным сотрудникам противопожарной службы. Как сообщили в областном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, экстремалы-путешественники решили сократить путь и свернули по навигатору в поле, где застряли в солончаке, не доехав до озера всего лишь 58 километров.
Взрослые и двое детей 2 и 5 лет вечером оказались в незнакомой местности без средства передвижения. В степи не ловила и мобильная связь. К счастью, автомобиль путешественников был оборудован системой "ЭРА-ГЛОНАС" со специальной кнопкой SOS, которой они воспользовались.
Экстренное обращение поступило в центр обработки вызовов Системы вызова экстренных оперативных служб 112. Для оказания оперативной помощи семье выдвинулись сотрудники 4-го отряда противопожарной службы Волгоградской области и отдела МВД России по Палласовскому району. На место ЧП выехала и оперативная группа Эльтонского опорного поста ПЧ № 84 ГКУ Волгоградской области. Благодаря оперативным действиям пожарных-спасателей и полиции семью удалось найти и спасти.
Сотрудники ГКУ Волгоградской области "4 отряд противопожарной службы" не первый раз помогают людям, оказавшимся в экстренной ситуации. Похожий случай произошел в мае 2019 года, когда в солончаке у озера Булухта на автомобиле застряли туристы, решившие сократить путь к Эльтону. Их поиски продолжались трое суток. Тогда благодаря оперативным действиям директора 4-го отряда региональной противопожарной службы Леонтия Лазуренко и его коллег, удалось спасти жизни двух мужчин, которые попали в ЧП и чуть не погибли в степи.
Отправляясь в путешествие на озеро Эльтон спасатели настоятельно рекомендуют туристам в навигационной системе вносить в маршрут следования поселок Эльтон, а не озеро Эльтон. Это позволит избежать чрезвычайных ситуаций, связанных с риском для жизни и здоровья путешественников.
На фото: сотрудники 4-го отряда противопожарной службы
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