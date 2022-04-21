В Волгограде телевизионщики через суд требуют от мэрии ремонта дороги









Иск к администрации Волгограда подало ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» с требованием отремонтировать убитую дорогу к их объекту, который осуществляет трансляцию обязательных общедоступных каналов на территории города.

- В обоснование иска указано, что объект ФГУП «РТРС» расположен в Красноармейском районе. Проезд к нему осуществляется по ответвлению дороги по ул. Адмирала Макарова, которая в настоящее время находится в аварийном состоянии. Дорожное полотно частично выполнено из железобетонных плит, паводковыми водами размываются участки земли под плитами, перепады между плитами достигают 20 сантиметров, в связи с чем, проезд невозможен, - сообщили в Арбитражном суде Волгоградской области.

ФГУП «РТРС», как указано в иске, неоднократно обращалось к главе администрации Красноармейского района, администрацию Волгограда, департамент городского хозяйства с просьбой о ремонте подъезда к объекту ФГУП «РТРС», привести дорогу в технически исправное состояние. В своем ответе мэрия сообщила, что обязанность по ремонту дороги исполнить не может ввиду отсутствия финансирования.

Судебное заседание по этому делу назначено на 26 мая текущего года.



