В Волгограде телевизионщики через суд требуют от мэрии ремонта дороги

Общество 21.04.2022 17:00
21.04.2022 17:00
Иск к администрации Волгограда подало ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» с требованием отремонтировать убитую дорогу к их объекту, который осуществляет трансляцию обязательных общедоступных каналов на территории города.
- В обоснование иска указано, что объект ФГУП «РТРС» расположен в Красноармейском районе. Проезд к нему осуществляется по ответвлению дороги по ул. Адмирала Макарова, которая в настоящее время находится в аварийном состоянии. Дорожное полотно частично выполнено из железобетонных плит, паводковыми водами размываются участки земли под плитами, перепады между плитами достигают 20 сантиметров, в связи с чем, проезд невозможен, - сообщили в Арбитражном суде Волгоградской области.
ФГУП «РТРС», как указано в иске, неоднократно обращалось к главе администрации Красноармейского района, администрацию Волгограда, департамент городского хозяйства с просьбой о ремонте подъезда к объекту ФГУП «РТРС», привести дорогу в технически исправное состояние. В своем ответе мэрия сообщила, что обязанность по ремонту дороги исполнить не может ввиду отсутствия финансирования.
Судебное заседание по этому делу назначено на 26 мая текущего года.
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