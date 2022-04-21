



Жители Волгоградской области сегодня, 21 апреля, дистанционно приняли участие в приеме губернатора Бочарова. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, особое внимание на этот раз было уделено проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, а также бытовым проблемам волгоградцев.

Одной из первых с Андреем Бочаровым пообщалась жительница Дзержинского района Волгограда. Наталья Кириллова растит сына с инвалидностью. Сейчас семье волгоградцев особенно необходим слуховой аппарат для мальчика.

— Ребенок состоит в реестре. Учитывая, что аппарат нестандартный и дорогостоящий, был проведен отдельный конкурс, аппарат уже в России, ожидается его поставка в регион, — уточняют в пресс-службе обладмина. — Губернатор поручил профильным ведомствам оказать полное содействие в установлении этого сложного прибора.

С 2014 года жителям Волгоградской области уже предоставлено более 33,5 тыс. единиц оборудования для людей, не имеющих инвалидности. В 2022 году на эти цели из регионального бюджета выделено 56,5 млн рублей. Также помощь бесплатно оказывают и жителям региона, имеющим инвалидность.

Еще одна обратившаяся к Андрею Бочарову — жительница Красноармейского района Анна Бахолдина. Волгоградка на приеме главы региона представляла родительский комитет школы-интерната №5, где учится ее сын. Женщина попросила оснастить учебное заведение современным реабилитационным оборудованием.

— Мы знаем, как непросто приходится родителям. К концу года этот проект будет реализован, — пообещал губернатор.

По информации облкомобразования, на ремонт и обновление материально-технической базы учреждения в 2022 году предусмотрено порядка 20 млн рублей. До 2024 года инфраструктуру обновят в 13 подобных организациях.

С просьбой решить проблему уличного освещения обратились к Андрею Бочарову жители Ленинского района. Этот вопрос губернатор обсудил с учителем начальных классов Каршевитской средней школы Ириной Кузуб.

— На территории Волгоградской области мы реализуем региональный проект. Ленинский район в этом вопросе также занимает активную позицию. Средства на этот объект предусмотрены, — сказал глава Волгоградской области.

Андрей Бочаров поручил профильному ведомству до конца года выполнить эту задачу. Глава района Андрей Денисов в свою очередь подтвердил, что наружное освещение будет обновлено на четырех главных улицах Каршевитого — Центральной, Заречной, Набережной, Молодежной, где проживают почти 360 жителей. На эти цели выделено 1,4 млн рублей.

Жительница города Фролово Виктория Рыбкина поблагодарила губернатора за масштабное обновление участка московской трассы, преображение городского центра культуры — это дает новые возможности для реализации молодежных проектов. преобразившийся ДК уже стал мощной точкой притяжения для молодого поколения. Продолжением этой работы может стать и создание нового сквера «Молодежный». Глава Фролово Василий Данков отметил, что реализация проекта находится на контроле, все мероприятия расписаны. В том числе отметил, что в работу по благоустройству активно вовлечены и жители района.

— Важно, что мы привлекаем неравнодушных граждан. До конца года этот проект необходимо реализовать, — Андрей Бочаров подчеркнул, что во Фролово преобразились многие пространства, впереди — новые амбициозные планы. — Теперь строит задача связать эти объекты комфортными пешеходными зонами.