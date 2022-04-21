Общество

Освещение и проблемы детей: волгоградцы с жалобами обратились к Бочарову

Общество 21.04.2022 12:13
21.04.2022 12:13


Жители Волгоградской области сегодня, 21 апреля, дистанционно приняли участие в приеме губернатора Бочарова. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, особое внимание на этот раз было уделено проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, а также бытовым проблемам волгоградцев. 

Одной из первых с Андреем Бочаровым пообщалась жительница Дзержинского района Волгограда. Наталья Кириллова растит сына с инвалидностью. Сейчас семье волгоградцев особенно необходим слуховой аппарат для мальчика. 

— Ребенок состоит в реестре. Учитывая, что аппарат нестандартный и дорогостоящий, был проведен отдельный конкурс, аппарат уже в России, ожидается его поставка в регион, — уточняют в пресс-службе обладмина. — Губернатор поручил профильным ведомствам оказать полное содействие в установлении этого сложного прибора. 

С 2014 года жителям Волгоградской области уже предоставлено более 33,5 тыс. единиц оборудования для людей, не имеющих инвалидности. В 2022 году на эти цели из регионального бюджета выделено 56,5 млн рублей. Также помощь бесплатно оказывают и жителям региона, имеющим инвалидность. 

Еще одна обратившаяся к Андрею Бочарову — жительница Красноармейского района Анна Бахолдина. Волгоградка на приеме главы региона представляла родительский комитет школы-интерната №5, где учится ее сын. Женщина попросила оснастить учебное заведение современным  реабилитационным оборудованием.

— Мы знаем, как непросто приходится родителям. К концу года этот проект будет реализован, — пообещал губернатор. 

По информации облкомобразования, на ремонт и обновление материально-технической базы учреждения в 2022 году предусмотрено порядка 20 млн рублей. До 2024 года инфраструктуру обновят в 13 подобных организациях. 

С просьбой  решить проблему уличного освещения обратились к Андрею Бочарову жители Ленинского района. Этот вопрос губернатор обсудил с учителем начальных классов Каршевитской средней школы Ириной Кузуб.  

 На территории Волгоградской области мы реализуем региональный проект. Ленинский район в этом вопросе также занимает активную позицию. Средства на этот объект предусмотрены, — сказал глава Волгоградской области. 

Андрей Бочаров поручил профильному ведомству до конца года выполнить эту задачу. Глава района Андрей Денисов в свою очередь подтвердил, что наружное освещение будет обновлено на четырех главных улицах Каршевитого — Центральной, Заречной, Набережной, Молодежной, где проживают почти 360 жителей.  На эти цели выделено 1,4 млн рублей. 

Жительница города Фролово Виктория Рыбкина поблагодарила губернатора за масштабное обновление участка московской трассы, преображение городского центра культуры — это дает новые возможности для реализации молодежных проектов. преобразившийся ДК уже стал мощной точкой притяжения для молодого поколения. Продолжением этой работы может стать и создание нового сквера «Молодежный». Глава Фролово Василий Данков отметил, что реализация проекта находится на контроле, все мероприятия расписаны. В том числе отметил, что в работу по благоустройству активно вовлечены и жители района.

 Важно, что мы привлекаем неравнодушных граждан. До конца года этот проект необходимо реализовать, — Андрей Бочаров подчеркнул, что во Фролово преобразились многие пространства, впереди — новые амбициозные планы. —  Теперь строит задача связать эти объекты комфортными пешеходными зонами.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Общество
21.04.2022 15:11
Общество 21.04.2022 15:11

0
Далее
Общество
21.04.2022 14:54
Общество 21.04.2022 14:54

0
Далее
Общество
21.04.2022 14:25
Общество 21.04.2022 14:25

0
Далее
Общество
21.04.2022 13:21
Общество 21.04.2022 13:21

0
Далее
Общество
21.04.2022 12:28
Общество 21.04.2022 12:28

0
Далее
Общество
21.04.2022 11:34
Общество 21.04.2022 11:34

0
Далее
Общество
21.04.2022 11:26
Общество 21.04.2022 11:26

0
Далее
Общество
21.04.2022 11:08
Общество 21.04.2022 11:08

0
Далее
Общество
21.04.2022 09:57
Общество 21.04.2022 09:57

0
Далее
Общество
21.04.2022 07:51
Общество 21.04.2022 07:51

0
Далее
Общество
20.04.2022 20:48
Общество 20.04.2022 20:48

0
Далее
Общество
20.04.2022 19:56
Общество 20.04.2022 19:56

0
Далее
Общество
20.04.2022 18:42
Общество 20.04.2022 18:42

0
Далее
Общество
20.04.2022 18:18
Общество 20.04.2022 18:18

0
Далее
Общество
20.04.2022 16:24
Общество 20.04.2022 16:24

0
Далее

Лента новостей

15:11
Волгоград цветущий: белая сакура распустилась в ЦПКиОСмотреть фотографии
15:01
Волгоградская облдума срочно приняла семь антисанкционных законовСмотреть фотографии
14:54
Депутат поднял вопрос о собачьих экскрементах в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
14:47
В Волжском на предприятии по производству автобусов скрывали налогиСмотреть фотографии
14:25
Банк Уралсиб снизил ставки по автокредитамСмотреть фотографии
14:25
Майора из Волгоградской области наградили медалью РосгвардииСмотреть фотографии
14:04
Глава волгоградской облкомприроды добавил воды в доклад о паводкеСмотреть фотографии
13:21
Семье погибшего Дениса Зорина вручили в Волгограде Звезду Героя РоссииСмотреть фотографии
13:21
Волгоградцам рассказали, как отстоять права в случае врачебной ошибкиСмотреть фотографии
12:28
Завод в Волгограде обязали поднять из воды два затонувших теплоходаСмотреть фотографии
12:15
Под Волгоградом зеку добавили срок за экстремистское письмоСмотреть фотографии
12:13
Освещение и проблемы детей: волгоградцы с жалобами обратились к БочаровуСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде экс-глава ТСН из-за низкой зарплаты присвоил 1,5 млнСмотреть фотографии
11:34
Банк «Открытие»: 71% россиян не опасаются потерять работу в ближайшее времяСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде оштрафовали «Детский мир» за голоруких продавцовСмотреть фотографии
11:08
Концессии водо- и теплоснабжения в Волгограде возглавил новый директорСмотреть фотографии
11:05
Внимание! У волгоградского «КАУСТИКа» появилась фирма-двойникСмотреть фотографии
11:02
Волгоградцам предлагают добровольно легализовать зарубежные активыСмотреть фотографии
10:50
«У людей колоссальные убытки»: торговцы рассказали о ночном пожаре на рынке в УрюпинскеСмотреть фотографии
10:50
Сына хирурга Марсело Нтире в Волгограде осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
10:41
«ЕвроХим-ВолгаКалий» развивает институт наставничестваСмотреть фотографии
09:59
Начальницу почты в Волгоградской области осудили за присвоение 350 тыс рублейСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде рассказали о состоянии отравившихся хлором рабочихСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области бензин АИ-95 подорожал на 5 копеекСмотреть фотографии
09:57
В школах Волгоградской области вводят линейки с поднятием флага и гимномСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде руководитель Ростуризма открыла сезон речных круизовСмотреть фотографии
06:41
Волгоградцы предлагают решать проблемы маршруток «на троих»Смотреть фотографии
23:23
В Волгоградской области загорелся городской рынокСмотреть фотографии
21:43
Дома в элитном поселке Волгограда обесточат 21 апреляСмотреть фотографии
20:48
Под Волгоградом полицейские спасли 3-летнего малыша с отеком КвинкеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 