Бочаров в День донора сдал кровь для раненых героев спецоперации

Губернатор Волгоградской области 20 апреля, в Национальный день донора, в ходе инспекции больницы Фишера в городе Волжском Волгоградской области сдал кровь для тех, кто в этом нуждается. На территории лечебного учреждения, сообщает ИА «Высота 102», утром в среду развернули мобильный пункт центра крови.





В течение дня мобильный пункт, работавший с утра возле больницы Фишера, посетит еще несколько организаций здравоохранения. напомним, что желающие сдать кровь могу сделать это в подразделениях службы крови не только в Волжском, но и в Волгограде, Камышине, Михайловке, Урюпинске, а также на станциях переливания крови, входящих в структуру учреждений здравоохранения.

Ежегодно донорами в Волгоградской области становятся порядка 20 тысяч человек, обеспечивая около 40 тысяч сдач.

Напомним, что Бочаров неоднократно сдавал кровь в стационарах Волгоградской области. Глава региона также был донором плазмы, которую после переработки использовали в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

— Сданная сегодня добровольцами кровь после обработки будет направлена в больницы волгоградского региона, в том числе военные госпитали, — уточнили журналистам в мобильном пункте в Волжском 20 апреля.