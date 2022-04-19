Яблоневый сад высадили в волгоградском парке





В ЦПКиО скоро появится яблоневый сад с наливными плодами. Как рассказал ИА «Высота 102» директор Центрального парка Андрей Еркин, в зоне «Этномир» высажены 25 крупномерных яблонь высотой от 2,5 метров и более двух сортов – Беркутовское и Рубиновые дуки, которые привезли из Садов Придонья. Эти сорта фруктовых деревьев считаются зимними и отличаются красивыми красными плодами.



Уже в августе будущего года посетители парка могут угоститься первыми яблочками.