Яблоневый сад высадили в волгоградском парке

Общество 19.04.2022 20:39
19.04.2022 20:39
В ЦПКиО скоро появится яблоневый сад с наливными плодами. Как рассказал ИА «Высота 102» директор Центрального парка Андрей Еркин, в зоне «Этномир» высажены 25 крупномерных яблонь высотой от 2,5 метров и более двух сортов – Беркутовское и Рубиновые дуки, которые привезли из Садов Придонья. Эти сорта фруктовых деревьев считаются зимними и отличаются красивыми красными плодами.Уже в августе будущего года посетители парка могут угоститься первыми яблочками.
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