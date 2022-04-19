Волгоградцы просят сохранить газон на снесенном стадионе «Трактор»





Волгоградские болельщики обеспокоены судьбой натурального газона на футбольном поле снесенного стадиона «Трактор». Как рассказали ИА «Высота 102» болельщики, газон хотят уничтожить, а на его месте, где планируется возвести спортивный комплекс, появится искусственный. Так, по сведениям болельщиков, спортивным школам уже предлагается взять себе «кусочки» натурального покрытия футбольного поля. При этом искусственный газон, как известно, мало подходит для тренировок в жаркое время года. Из-за парникового эффекта спортсмены могут получить тепловой удар.



Напомним, стадион "Трактор" был снесен осенью прошлого года. К слову, когда тяжелая техника крушила трибуны, рабочие заботливо поливали газон на футбольном поле.

В администрации Волгограда ИА «Высота 102» пояснили, что, действительно, в настоящее время рассматриваются разные варианты устройства газонного покрытия на футбольном поле – натурального или искусственного.- Изначально при обустройстве натурального газона на стадионе «Трактор» не была создана система полива, поэтому до настоящего времени полив осуществляется вручную, такое обслуживание является низкоэффективным с организационной и финансовой сторон, - пояснили в мэрии.- В случае принятия решения о замене существующего газона на новое искусственное покрытие натуральный будет передан СК «Зенит» и другим спортивным учреждениям Волгограда, - заверили в администрации. - Современные футбольные поля с искусственным покрытием успешно используются на многих спортивных объектах как Волгограда, так и других городов страны.