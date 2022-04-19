Общество

Продавцам кваса и мороженщикам в Волгограде дали вольную

Общество 19.04.2022 19:49
19.04.2022 19:49


В Волгограде 19 апреля прошло заседание операштаба, по итогам которого Андрей Бочаров перечислил часть мер, которыми в регионе планируют поддерживать участников реального сектора экономики. В обширном списке глава региона в том числе назвал упрощение процедуры предоставления права на размещение сезонных нестационарных объектов. Информагентство «Высота 102» обратилось в профильный комитет обладмина с просьбой прояснить послабление. В облпромторге оперативно предоставили ответ. 

— Схему размещения нестационарной торговли разрабатывают и утверждают муниципалитеты, —  напомнили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.  Если ранее для получения разрешения, например, для торговли квасом или мороженым, надо было пройти конкурс, то теперь разрешение можно получить без конкурных процедур. 

Чтобы получить право на торговлю квасом, мороженым, арбузами и дынями на улицах Волгограда, поясняют в облпромторге, в этом году коммерсантам достаточно будет подать в профильный муниципальный орган стандартное для данных случаев заявление. Это касается не только Волгограда, но и других городов и населенных пунктов региона.

С озвученным на заседании оперштаба перечнем мер поддержки региональной экономики можно ознакомиться в материале информагентства. Полный комплекс мер депутаты Волгоградской областной думы обсудят и утвердят на ближайшем заседании. К его реализации Андрей Бочаров призвал приступить уже 1 мая. 

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