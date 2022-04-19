Общество

В Волгограде оперштаб решает судьбу экономики: Бочаров озвучил меры

Общество 19.04.2022 13:21
19.04.2022 13:21


В Волгограде состоялось расширенное заседание оперативного штаба по вопросу укрепления экономики региона в условиях санкций. Провел заседание губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102», участники рассмотрели дополнительные предложения по поддержке предприятий и организаций реального сектора экономики.  

Открывая заседание, губернатор в целом охарактеризовал ситуацию в Волгоградской области. 

— В настоящее время социально-экономическая ситуация на территории Волгоградской области стабильная.  Основные экономические показатели, цены на основные продукты питания и товары первой необходимости находятся на уровне среднероссийских. А по отдельным ценовым товарным группам и позициям — и ниже как среднероссийских, так и цен по ЮФО, сказал Андрей Бочаров. — Хотя мы с вами понимаем, что потребительский рынок в нестандартных ситуациях, в условиях ожидания изменений и при резких изменениях ситуации является самым чутким барометром опасений и страхов потребителей. Так происходит всегда и во всех странах. 

И в настоящее время, в период введения санкций, рынок отреагировал точно так же. Слишком быстро и необоснованно взлетели цены на ряд товаров. Отдельные виды товаров раскупались моментально, в кратчайшие сроки, создавая при этом ажиотаж и видимость дефицита. Хотя на складах запасов этих товаров было и остается достаточно. Оперативная поставка товаров аналогичной и схожей номенклатуры, продуктов питания в торговые сети, формирование запасов на складах в существенно больших объемах, принятие еще ряда дополнительных мер и шагов позволило увеличить объем предложения и стабилизировать ситуацию. 

По словам Андрея Бочарова,  в торговых сетях и на складах в Волгоградской области сформирован необходимый запас товаров. 

— В целом удалось стабилизировать ситуацию. Мы и дальше внимательно, практически в ручном режиме продолжаем отслеживать ситуацию и при необходимости готовы принимать дополнительные шаги,  сказал глава региона. 

Национальные и приоритетные проекты реализуются, по словам губернатора, согласно утвержденным графикам, невзирая на санкции.  

 Предприятия и организации Волгоградской области практически в полном объеме реализуют свои инвестиционные планы. Также в полном объеме осуществляется господдержка.​ Кроме того, в регионе оказываются и дополнительные меры поддержки. Во-первых, это дополнительная федеральная поддержка в рамках правительственного Плана первоочередных действий по повышению устойчивости российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Волгоградская область проработала и направила в федеральный план более 100 предложений. И значительная часть наших предложений уже учтена. Во-вторых, на региональном уровне мы также приняли целый ряд мер, которые уже работают. Это и снижение ставок по займам регионального фонда промышленности, и упрощение процедур контрактования, и целый ряд мер поддержки предпринимательства, предприятий малого и среднего бизнеса, в т.ч. на основе опыта работы в предыдущие периоды,  подчеркнул Андрей Бочаров. 

На заседании участники планируют рассмотреть новый пакет предложений по поддержке реального сектора экономики Волгоградской области — план первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления. Общий объем дополнительных бюджетных обязательств в рамках Плана оценивается в 9,4 млрд. рублей.

Мероприятия регионального Плана, рассчитанного на период до 2024 года и далее, по словам Андрея Бочарова, будут направлены:

  • на помощь предприятиям и организациям в преодолении текущих экономических сложностей;
  • на поддержку проектов развития, направленных на сохранение и создание дополнительных рабочих мест;
  • на обеспечение продолжения роста объемов производства товаров и услуг, прежде всего в рамках импортозамещения, в том числе продуктов питания и товаров первой необходимости.

 В качестве важного предложения отдельно отмечу решение задачи по докапитализации основных отраслевых региональных фондов развития Волгоградской области на сумму порядка 1,7 млрд. рублей. Это предложение направлено на расширение возможностей и повышение эффективности работы областных фондов и институтов развития в целях приоритетной поддержки промышленности, АПК, отраслей строительства и ЖКХ, а также поддержки предпринимательства, малого и среднего бизнеса,  подчеркнул губернатор. 

В числе мер, которые будут реализованы в регионе: 

 

  • снижение ставки по действующим льготным займам фондов развития, увеличение срока их погашения при сдвиге графиков;

  • помощь экспортерам в налаживании связей с дружественными странами (предусмотрены бизнес-миссии и выставки);

  • упрощение процедуры предоставления права на размещение сезонных нестационарных объектов, организации ярмарок в сфере торговли; 

  • в строительстве сократятся сроки разработки градостроительной документации, также сформируют трехлетнюю программу возведения объектов на территории региона;

  • налоговое стимулирование. Для всех категорий предусмотрено продление на 2022 год льготы в части снижения ставки по налогу по упрощенной системе налогообложения. Также предлагается сохранить мораторий на неприменение исчисления налога на имущество организаций от кадастровой стоимости, продлить до 1 января 2025 года налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП в ряде отраслей;

  • сохранение льготных условий Гарантийного фонда Волгоградской области и Фонда микрофинансирования предпринимательства. До конца 2022 года для субъектов МСП и социальных НКО неизменным останется сохранится размер арендной платы за пользование недвижимым имуществом Волгоградской области;

  • введение моратория на подачу заявлений о банкротстве в отношении должников перед бюджетом;

  • продление срока действия разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а также свидетельств для работы на маршрутах регулярных перевозок;

  • введение моратория по отношению к инвесторам — им продолжат оказывать господдержку даже в случае ряда нарушений условий соглашения;

  • формирование резервов для дополнительной финансовой помощи муниципалитетам;

  • предоставление субсидий работодателям на организацию временного трудоустройства и обучение сотрудников. Поддержка предусмотрена и для прибывших в регион с территорий, граничащих с Российской Федерацией.  

Новый комплекс мер будет рассмотрен депутатами Волгоградской областной думы 21 апреля. Запустить его в работу Андрей Бочаров потребовал до 1 мая. 

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