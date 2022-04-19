Мэр Камышина запретил торжественное заключение браков по будням

Торжественные церемонии бракосочетания в ЗАГСе Камышина теперь будут проводиться только по пятницам и субботам. Соответствующие нововведения утверждены постановлением городской администрации, которое подписал мэр Станислав Зинченко. Если на пятницу или субботу выпадает нерабочий праздничный день, то браки в этот день регистрировать не будут.
Постановление, принятое 15 апреля, также определило местом заключения браков специально оформленный обрядовый зал в камышинском ЗАГСе. Документ также регламентирует число гостей, которых новобрачные могут позвать в зал – не более 30 человек.
В преамбуле постановления говорится, что администрация Камышина руководствуется законом Волгоградской области «О делегировании органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния», приказом регионального комитета юстиции «Об утверждении Порядка заключения брака в торжественной обстановке» и уставом города.