Михайловский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск Серафимовичского районного прокурора, который обратился с иском к ЦРБ о взыскании расходов на лечение пациента. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, мужчина был госпитализирован в Михайловскую ЦРБ с коронавирусной инфекцией. Болезнь осложнялась гипертонией и сахарным диабетом. Во время прохождения лечения пациент вынужден был на свои средства купить необходимые для лечения лекарства, которых не оказалось в больнице - дексаметазон, гепарин и омепразол. На препараты мужчина потратил 4755 рублей, свидетельством чему являются кассовые чеки.

Представитель Михайловской ЦРБ просил отказать в удовлетворении иска и уверял, что деньги, потраченные пациентом на лечение, медучреждение бы ему вернуло, однако он не обращался за компенсацией понесенных расходов.

Однако суд установил, что указанные лекарственные средства включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, необходимых для оказания медпомощи в рамках территориальной программы. И эти препараты мужчина должен был получить бесплатно.

По решению суда Михайловская районная больница выплатит бывшему пациенту всю сумму, потраченную на лекарства, необходимые для спасения его жизни. Решение суда не вступило в законную силу.