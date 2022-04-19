Общество

План укрепления экономики Волгоградской области обойдется в 9,4 млрд. рублей

Общество 19.04.2022 15:12
19.04.2022 15:12


В Волгограде сегодня, 19 апреля, состоялось заседание оперативного штаба во главе с губернатором Андреем Бочаровым, на котором был озвучен план укрепления региональной экономики в условиях санкций. Также стала известна сумма, которую и бюджета области, направят на его реализацию 

Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области, общий объем дополнительных бюджетных обязательств в рамках плана оценивается на сегодня в 9,4 млрд. рублей. 

— За счет этих средств предусмотрены первоочередные действия, направленные на развитие экономики, а также поддержка жителей и хозяйствующих субъектов Волгоградской области, — уточнили в обладмине. 

План предусматривает более 93 мер поддержки занятых в реальном секторе экономики организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Основные меры Андрей Бочаров озвучил в ходе заседания оперштаба. 24 апреля комплекс предложений будет рассмотрен на заседании Волгоградской областной думы. Глава региона поручил приступить к его реализации уже в первых числах мая. 

Фото: администрация Волгоградской области

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