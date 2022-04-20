Общество 20.04.2022 06:07
20.04.2022 06:07
В Волжском больше не ищут покупателя хлебокомбината. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Авито, объявление о продаже объекта снято. Ранее хлебокомбинат продавался за 400 миллионов рублей. Информацию об изменении планов по продаже предприятия подтвердила информагентству заместитель генерального директора ОАО «Хлебокомбинат Волжский» Анна Шевякова.
— Если объявления нет, значит, да, завод больше не продается, — пояснила она.
Между тем, покупателя на Волжский хлебокомбинат искали в течение нескольких месяцев. В продажу предлагался «действующий хлебозавод, укомплектованный хлебопекарным оборудованием чешского и турецкого производства».
— Общая площадь помещений на ул. Пушкина, 39 составляет более 14 700м2, объект расположен на земельном участке 3,8 га. Все строения и земельный участок в собственности, — сообщалось в объявлении.
Хлебозавод представляет собой комплекс складов, гаражей, котельной, магазина и шести цехов. По последним данным СПАРК, мажоритарным акционером ОАО «Хлебокомбинат-Волжский» является Александр Витальевич Лихачев – сын бывшего главы Волгограда и нынешнего депутата Госдумы от Волгоградской области Виталия Лихачева. Ему принадлежит 79,4% доли уставного капитала.
По сведениям информагентства, на предприятии отказались от производства хлеба в связи с его нерентабельностью. В настоящее время здесь изготавливают кондитерские и сухарные изделия.
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