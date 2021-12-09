Хлебокомбинат сына экс-главы Волгограда выставлен на продажу





Волжский хлебокомбинат продается за 400 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений. «Предлагается в продажу действующий хлебозавод, укомплектованный хлебопекарным оборудованием чешского и турецкого производства. Общая площадь помещений на ул. Пушкина, 39 составляет более 14 700м2, объект расположен на земельном участке 3,8 га. Все строения и земельный участок в собственности», - говорится в сообщении.

Хлебозавод представляет собой комплекс складов, гаражей, котельной, магазина и шести цехов. Здесь производят не только хлеб, но и кондитерские изделия. По данным СПАРК за 2015 год, мажоритарным акционером ОАО «Хлебокомбинат-Волжский» является Александр Витальевич Лихачев – сын бывшего главы Волгограда Виталия Лихачева. Более поздние данные об учредителях в системе отсутствуют. Предприятие было крайне успешным в 2016 году: тогда его выручка составляла более 1 миллиарда рублей. В 2020 году она снизилась почти в два раза. По сведениям информагентства, летом на предприятии прошло сокращение персонала.