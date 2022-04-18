В Волгограде сегодня, 18 апреля, в гостях у маленьких пациентов онкологического диспансера побывал российский космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков. Рисунки волгоградских детей украсят перспективную ракету-носитель «Амур», которую планируют отправить в космос в 2023 году.





Встречу пациентов онкодиспансера с космонавтом, побывавшим на МКС в прошлом году, организовала команда благотворительного фонда «Юнити». Волонтеры привезли с собой специальный скафандр «Победа» с рисунками других детей, который пробыл на МКС 136 дней, вернулся обратно, и продолжает почетную миссию - дарить ребятам веру в лучшее и исполнять мечты.

– Дети должны мечтать, и мы стараемся поддерживать в них этот огонек. Для этого мы и проводим мероприятия, чтобы подарить им надежду, – поделился мнение космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков.





Командой благотворительного фонда «Юнити» и организатором мероприятия на территории Волгоградской область Фондом социальных проектов «Наследие» также запланированы мастер-классы для специалистов региональной онкослужбы и визиты в образовательные учреждения Волгоградской области.