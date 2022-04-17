Общество

Волгоградские пожарные устроили вертикальный забег в 22-этажной гостинице

Общество 17.04.2022 17:41
17.04.2022 17:41


Огнеборцы из волжского пожарно-спасательного гарнизона сегодня, 17 апреля приняли участие в скоростном подъеме в 22-этажной гостинице «Ахтуба» в Волжском, приуроченном   к 104-й годовщине создания Советской пожарной охраны. Газодымозащитники преодолели высоту более 60 метров, и всё это - в боевой экипировке, которая весит свыше 20 килограммов, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Перед забегом каждый участник прошел не только регистрацию, но и обязательный медицинский осмотр, ведь на старт можно отправиться только после допуска врача. С интервалом в две минуты огнеборцы начали подъем по лестнице на самый верхний этаж. Именно внутри высотки происходило самое интересное – пожарные проходили дистанцию в полной боевой экипировке с подключением к СИЗОД, поэтому для многих это испытание стало проверкой собственной выносливости.
 - Мне очень понравилось, эмоции сумасшедшие! После девятого  этажа потерял счет пройденным, и подъем стал просто непредсказуемым,  - делится эмоциями после финиша сотрудник 13 ПСЧ Юрий Тужлов.

Победителем  сегодняшнего праздничного забега стал Сергей Зрячев,  командир отделения аварийной газоспасательной службы Волжского завода "Оргсинтез", который быстрее всех преодолел препятствие в полном обмундировании. Среди тех, кто бежал без экипировки, лучшим оказался Кирилл Матряшин.
С каждым годом высотных зданий в городе становится больше, а это значит, что в случае чрезвычайной ситуации спасение людей из таких небоскребов будет зависеть  в том числе от умений, профессионализма и физической подготовки спасателей.
- Подъем на высоту должен сопровождаться большой физической натренированностью. При пожаре в таких зданиях запрещается пользоваться обычными лифтами, поэтому пожарный должен рассчитывать только на свою силу. Нужно обладать большой выносливостью, которая должна тренироваться каждый день. Мы провели данные состязания с целью популяризации среди молодежи, чтобы привить им любовь к выбранной профессии,  - комментирует заместитель начальника УОПТ и ПАСР ГУ МЧС России по Волгоградской области, полковник внутренней службы Евгений Текушин.

Церемония награждения соревнований прошла у подножия гостиницы "Ахтуба". После этого сотрудники МЧС России совместно с работниками мэрии  Волжского, волонтерами и студентами высадили саженцы в главном парке города.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.

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