



Огнеборцы из волжского пожарно-спасательного гарнизона сегодня, 17 апреля приняли участие в скоростном подъеме в 22-этажной гостинице «Ахтуба» в Волжском, приуроченном к 104-й годовщине создания Советской пожарной охраны. Газодымозащитники преодолели высоту более 60 метров, и всё это - в боевой экипировке, которая весит свыше 20 килограммов, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области.





Перед забегом каждый участник прошел не только регистрацию, но и обязательный медицинский осмотр, ведь на старт можно отправиться только после допуска врача. С интервалом в две минуты огнеборцы начали подъем по лестнице на самый верхний этаж. Именно внутри высотки происходило самое интересное – пожарные проходили дистанцию в полной боевой экипировке с подключением к СИЗОД, поэтому для многих это испытание стало проверкой собственной выносливости.





Победителем сегодняшнего праздничного забега стал Сергей Зрячев, командир отделения аварийной газоспасательной службы Волжского завода "Оргсинтез", который быстрее всех преодолел препятствие в полном обмундировании. Среди тех, кто бежал без экипировки, лучшим оказался Кирилл Матряшин.





Церемония награждения соревнований прошла у подножия гостиницы "Ахтуба". После этого сотрудники МЧС России совместно с работниками мэрии Волжского, волонтерами и студентами высадили саженцы в главном парке города.

- Мне очень понравилось, эмоции сумасшедшие! После девятого этажа потерял счет пройденным, и подъем стал просто непредсказуемым, - делится эмоциями после финиша сотрудник 13 ПСЧ Юрий Тужлов.С каждым годом высотных зданий в городе становится больше, а это значит, что в случае чрезвычайной ситуации спасение людей из таких небоскребов будет зависеть в том числе от умений, профессионализма и физической подготовки спасателей.- Подъем на высоту должен сопровождаться большой физической натренированностью. При пожаре в таких зданиях запрещается пользоваться обычными лифтами, поэтому пожарный должен рассчитывать только на свою силу. Нужно обладать большой выносливостью, которая должна тренироваться каждый день. Мы провели данные состязания с целью популяризации среди молодежи, чтобы привить им любовь к выбранной профессии, - комментирует заместитель начальника УОПТ и ПАСР ГУ МЧС России по Волгоградской области, полковник внутренней службы Евгений Текушин.Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.