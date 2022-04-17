Пятеро пенсионеров пополнили список жертв коронавируса в Волгоградской области





Все скончавшиеся от коронавируса жители Волгоградской области, о которых стало известно сегодня, 17 апреля, были пенсионерами. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, не смогли справиться с болезнью трое мужчин в возрасте 78, 84 и 90 лет, а также две женщины в возрасте 72 и 86 лет. Трое из них проживали в Волгограде, по одному - в Калачевском и Октябрьском районах. Всего с начала пандемии в Волгоградской области от ковида умерли 6796 человек.

При этом уровень заболеваемости в регионе от коронавируса медленно снижается. Так, ковидом по итогу прошедших суток заболел 241 житель региона. Это на несколько человек меньше, чем фиксировалось в последние дни.