Covid-19

Пятеро пенсионеров пополнили список жертв коронавируса в Волгоградской области

Covid-19 17.04.2022 15:09
17.04.2022 15:09


Все скончавшиеся от коронавируса жители Волгоградской области, о которых стало известно сегодня, 17 апреля, были пенсионерами. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, не смогли справиться с болезнью трое мужчин в возрасте 78, 84 и 90 лет, а также две женщины в возрасте 72 и 86 лет. Трое из них проживали в Волгограде, по одному - в Калачевском и Октябрьском районах.  Всего с начала пандемии в Волгоградской области от ковида умерли 6796 человек.
При этом уровень заболеваемости в регионе от коронавируса медленно снижается. Так, ковидом по итогу прошедших суток заболел 241 житель региона. Это на несколько человек меньше, чем фиксировалось в последние дни.


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